Врятувалися лише птахи: у зоопарку на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС загинули сотні тварин

Після підриву росіянами Каховської ГЕС був знищений зоопарк «Казкова діброва» в Новій Каховці. Врятувались лише птахи, повідомляє Uanimals.

«Друзі, ми поспілкувалися з керівництвом зоопарку „Казкова діброва“, що в окупованій Новій Каховці. нам підтвердили, що зоопарк повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки. Людина, з якою ми говорили (не називаємо ім'я з міркувань безпеки), сказала: „Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує“», — йдеться у повідомленні.

До трагедії у «Казковій діброві» проживали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів. Загалом, у зоопарку проживало більше 300 тварин.

Зоопарк у Новій Каховці було засновано 1992 року підприємцем Михайлом Навроцьким. З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну звіринець опинився в окупованій зоні. З лютого 2022 року тварини виживали за умов окупації, не отримуючи необхідного корму, ветеринарної допомоги та фінансової підтримки для утримання зоопарку.

Раніше про те, що відбувається зараз у Новій Каховці розповів «ФАКТАМ» один найвідоміших журналістів Нової Каховки Олександр Гунько, якому вдалося виїхати на підконтрольну українській владі територію.

Фото: Олена Навроцька/Facebook

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