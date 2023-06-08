Погрожував розстріляти: на Чернігівщині суд заочно виніс вирок окупанту за катування в Ягідному

Чернігівський районний суд визнав російського військовослужбовця Доржу Куулара винним у порушенні законів та звичаїв війни. Про це стало відомо із опублікованого вироку.

Обвинувачуваний — уродженець республіки Тива, проходив військову службу на посаді номера розрахунку у мінометному взводі 55-ї окремої мотострілецької бригади. Окупант виконував обов`язки, покладені на нього керівництвом збройних сил російської федерації щодо безпосереднього ведення бойових дій на території України.

3 березня збройні сили, до складу яких входив даний військовослужбовець, зайняли та здійснювали контроль території села Ягідного на Чернігівщині. Через тиждень окупант спільно з іншими невстановленими військовослужбовцями рф, будучи озброєними автоматичною вогнепальною зброєю незаконно вторглися на територію приватного домогосподарства, де на той час перебувало подружжя та їхній неповнолітній син.

Військові рф вивели з будинку на подвір`я потерпілих та почали наказувати останнім залишити власне житло та примусово йти для подальшого перебування до приміщення підвалу місцевої школи, де вже примусово утримувалося цивільне населення із Ягідного.

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Почувши, що жінка відмовляється йти, Доржу Куулара перезарядив автомат Калашникова, який тримав у руках, та здійснив постріли чергою прямо під ноги потерпілій, чим вчинив катування останньої. Потім направив дуло автомату на неї та почав погрожувати вбити, та повідомив, що якщо вони не підуть до підвалу школи, розстріляє її на очах у чоловіка та її неповнолітньої дитини.

Пізніше невстановлений військовослужбовець збройних сил російської федерації під конвоєм відвів потерпілих та примусово помістив їх до підвалу, де вони утримувались до 30 березня 2022 року.

Згідно з ухвалою Чернігівського районного суду від 14.04.2023 року провадження у справі відносно окупанта здійснюється за його відсутності, як спеціальне судове провадження, оскільки обвинувачений переховується на території російської федерації. Відповідно показань обвинувачений не надавав.

Потерпіла в судовому засіданні розповіла, що ввечері 10.03.2022 вони з родиною спустилися до підвалу за місцем свого проживання, бо були обстріли. Тоді до них прийшли десь десять військовослужбовців рф в масках та з червоними пов`язками. Всі військовослужбовці були тувинцями, а обвинувачений, якого вона потім упізнала, був без маски. Військові наказали їм збиратися та переходити до шкільного підвалу, вона почала заперечувати та кричати і тоді обвинувачений з автомату вистрілив чергою їй під ноги та навів автомат на неї і сказав, що зараз розстріляє на очах родини. Вона перелякалася, а син та чоловік попросили її підкоритися. Після цього вони зібралися і їх відвели до підвалу школи. Погрозу вона сприйняла реально.

Чоловік потерпілої піж час надання показань заявив, що був впевнений, що якби вони не підкорилися, їх би розстріляли всіх трьох.

Чернігівський районний суд визнав військового рф винуватим та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Києві відбулася виставка про те, як окупанти майже місяць тримали у підвалі мешканців села Ягідне.

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