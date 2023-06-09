Тріумф справедливості: Верховний суд Нідерландів прийняв остаточне рішення у справі «Скіфського золота»

Верховний суд Нідерландів поставив крапку у справі про «скіфське золото»: вказані мистецькі цінності передадуть Україні. Таким чином підтверджено рішення апеляційного суду, ухвалене восени 2021 року.

Як пише видання NOS, судова інстанція відхилив скаргу «кримських музеїв».

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак привітав рішення нідерландського суду.

Нагадаємо, що у 2013 році київський Музей історичних коштовностей України, а також чотири музеї у Криму сформували колекцію для виставки. До неї увійшли коштовності скіфів та інші експонати. До січня 2014 року мистецькі цінності перебували у Німеччині, а на початку лютого 2014 року експонати перевезли в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі. Там була організована виставка.

Невдовзі росія окупувала Крим, після чого виникла дискусія, куди саме повертати експонати: до Києва чи до кримських музеїв.

Міністерство культури України заочно вилучило експонати з захоплених росіянами музеїв і передало на зберігання до Національного музею історії України. Своєю чергою Міністерство закордонних справ звернулося до посольства Нідерландів з офіційною нотою та попросило повернути коштовності Україні.

У 2016 році суд у Нідерландах постановив повернути «скіфське золото» до України, але у січні 2017-го «кримські музеї» почали оскаржувати рішення. Судова тяганина тривала протягом довгих років, але Верховний суд Нідерландів, незважаючі на спроби окупаційних адміністрацій півострову довести, що золото не належить Україні, поставив крапку у цій справі.

Фото з Вікіпедії

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