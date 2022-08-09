Пропаганда рф днями активно почала поширювати нібито «нові відомості» про справу «скіфського золота» у Нідерландах, де півроку тому агресор оскаржив у касації рішення голландських судів про потребу передачі колекції українській владі. Тепер «кримські блогери» поширюють «нові дані». Мовляв, ці українські історичні артефакти, нібито «не були поставлені на облік» фейковою «владою» агресора після початку окупації Криму та «не були каталогізовані», натякаючи на те що нібито «саме через ці обставини» агресор остаточно програє справу в Гаазі. Про це інформує Асоціація реінтеграції Криму.

«Між іншим, „блогерами“ оприлюднено листа фейкового „заступника міністра культури“ Криму Тетяни Манежиної 2019 року до „підлеглих установ“, у якому вона „вважає за доцільне відкласти реєстрацію вказаних музейних експонатів“ до „схвалення щодо них остаточного рішення на міжнародному рівні“. Рашистами на даний час нібито „проводиться слідство“ із вказаних питань, із очевидною метою „пошуку крайніх“. При цьому, як повідомляють „зливні бачки“ окупантів, Манежина „посилається на допитах“ на усну вказівку „не реєструвати“ експонати з боку тодішнього фейкового „міністра культури“ Криму Арини Новосельцевої, особи тісно та давно наближеної до злочинного клану „Сейлем“ Сергія Аксьонова. Новосельцева, перебуваючи наразі у московському СІЗО, начебто „свідчить“ російським карателям про аналогічну вказівку „нічого не реєструвати до рішень міжнародних судів“ з боку тодішнього міністра культури росії Володимира Мединського».

Втім, додають експерти, у «раптових викриттях» від російських спецслужб нема нічого нового, адже у справі «скіфського золота» агресор із самого початку зайняв позицію про те, що нібито артефакти слід повернути абстрактним «кримським власникам», ухиляючись від «питання їх юрисдикції». Така тактика виявилася програшною, тому Кремль хоче знайти винних у цій болючій інформаційній та юридичній поразці.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що росія краде експонати українських музеїв, на жаль іноді за допомогою зрадників та колаборантів. У Маріуполі директор місцевого краєзнавчого музею здала окупантам місця зберігання картин Куїнджі та Айвазовського, а в Мелітополі зрадники показали росіянам, де схована колекція скіфського золота, яке було виявлено археологами у 50-х роках минулого століття.

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