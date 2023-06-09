Футболіст руками забив один із найдивніших голів в історії футболу (відео)

У матчі вищої ліги чемпіонату Фінляндії між «Сейняйокі» та «Ваасан Паллосеура» глядачі стали свідками курйозного гола, який встигли охрестити «одним із найдивніших в історії футболу».

Уже на 2-й хвилині господарі отримали право вкинути м'яча з ауту. Захисник «Сейняйокі» Террі Йєгбе (на фото у заголовку) вирішив двома руками сильно спрямувати сферу в бік воріт суперника. У результаті м'яч полетів по високій дузі, і воротар «Ваасан Паллосеура», лише легко зачепивши снаряд, не зміг завадити тому залетіти до сітки.

Примітно, що якби голкіпер не дотягнувся до м'яча й він залетів до сітки, нікого не торкнувшись, то арбітр призначив би удар від воріт. А так — гол у свої ворота записали на горе-воротаря…

Додамо, що гостям вдалося зрівняти рахунок у другому таймі, але господарі вже в компенсовані хвилини змогли все ж таки забити переможний м'яч та виграти — 2:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар прикрасив матч із п'ятьма червоними картками диво-голом із 90 метрів.

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