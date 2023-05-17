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Спорт

Воротар прикрасив матч з п'ятьма червоними картками диво-голом з 90 метрів (відео)

14:13 17 травня 2023
Селайя&nbsp;— Атлетико Морелія

У битву не на життя, а на смерть перетворився півфінальний матч у відповідь плей-оф Ліги розвитку в Мексиці (другий дивізіон чемпіонату країни) між «Селайєю» і «Атлетико Морелією», в якому рефері показав футболістам обох команд 5 (!) червоних карток, а останній гол ударом з 90 метрів забив воротар гостей, повідомляє msn.com.

Після нічиєї у першій зустрічі на полі «Атлетико Морелії» (1:1 з двома вилученнями гравців) у матчі-відповіді «Селайя» програвала вдома — 1:2, і в компенсований час господарі поля всією командою кинулися рятувати ситуацію. На подачу кутового до чужого штрафного майданчика прибіг навіть голкіпер Еллісон Ревуельта. Саме він міг стати героєм зустрічі на 90+2-й хвилині, коли після подачі кутового пробив головою. Але його візаві не помилився. Ба більше, спіймавши м'яч і згадавши про порожні ворота суперника, воротар гостей Серхіо Рамірес промчав до лінії штрафного майданчика і «зарядив» пробив у бік володінь суперника. До розчарування понад 15 тисяч уболівальників «Селайї», м'яч, пролетівши через усе поле, опинився у воротах — 1:3. Диво-гол!

Зазначимо, що 26-річний мексиканський голкіпер Серхіо Рамірес вперше у кар'єрі вразив ворота суперників. 17 та 20 травня його команда у фіналі Ліги розвитку зіграє проти «Тапатіо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар забив неймовірний гол зі 101 метра та побив світовий рекорд.

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