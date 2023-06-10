Ще одна відставка Джонсона: експрем'єр Великобританії склав депутатські повноваження через скандал

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон несподівано склав із себе повноваження депутата Палати громад (нижня палата британського парламенту). Увечері 9 червня відомий політик отримав копію ще не опублікованого звіту парламентського комітету, який розслідував обставини організації та проведення вечірок у резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні під час локдауну, який діяв у королівстві у зв'язку з пандемією коронавірусу.

«Я був спантеличений і вражений! У документі ясно дається зрозуміти — на мій великий подив — що вони сповнені рішучості використовувати судовий розгляд проти мене, щоб вигнати мене з парламенту. При цьому звіт рясніє неточностями і віддає упередженістю. Вони досі не надали жодних доказів того, що я свідомо або з необережності ввів Палату громад в оману», — заявив Джонсон.

Дійсно, як повідомляють 10 червня британські ЗМІ, члени парламентського комітету дійшли висновку, що Джонсон навмисне вводив парламент в оману. Сам колишній прем'єр-міністр стверджує, що робив це ненавмисно.

Нагадаємо, Джонсон пішов у відставку з посади глави британського уряду влітку 2022 року. Однак він залишався після цього депутатом Палати громад. Політика було обрано від лондонського округу Аксбрідж і Саут-Райсліп. Тепер там мають відбутися дострокові вибори.

Джонсон наголошує, що складання депутатських повноважень зовсім не означає кінець його політичної кар'єри. Він має намір і надалі займатися нею.

Борис Джонсон очолював британський уряд із 2019 по 2022 рік. Саме він завершив процедуру офіційного виходу Великобританії зі складу ЄС.

Скандальна історія з вечірками на Даунінг-стріт, 10 під час суворого карантину, який для британців запровадив уряд Джонсона, отримала у західній пресі назву Партігейт (Partygate). Виборці до свого обурення дізналися, що в той час, коли їм було заборонено відвідувати своїх родичів та друзів, у резиденції прем'єра майже щоп'ятниці проходили «робочі зустрічі» з алкоголем та закусками. На них були присутні багато членів кабінету, включаючи Джонсона. Організацією найчастіше займалася його дружина.

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