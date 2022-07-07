Борис Джонсон погодився піти у відставку з посади прем'єра, заява буде найближчим часом, — ЗМІ

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон таки піде з посади лідера Консервативної партії. Про це пише Sky News.

За даними ресурсу, Джонсон зробить заяву про відставку найближчим часом.

За словами колишнього головного радника прем'єра Домініка Каммінгса, секретар кабінету міністрів уже «організує процес» обрання нового прем'єр-міністра.

Після відставки Джонсон продовжуватиме виконувати обов'язки прем'єра-міністра — до виборів нового керівника Консервативної партії.

Ці вибори відбудуться у жовтні.

Серйозна криза в британському уряді, пов'язана з довірою прем'єр-міністру, розвивалася вже кілька місяців, цього тижня був пік. Свої посади за останні дні залишили понад 50 міністрів, включаючи деяких з найближчих прихильників Джонсона. Весь кабінет тиснув на прем'єра та закликав його піти з поста.

Спроби змістити Джонсона члени його партії робили протягом цього року.

Останнім ударом став скандал з Крісом Пінчером — членом уряду Джонсона, якого звинуватили у сексуальних домаганнях до чоловіків.

Нагадаємо, раніше Джонсон назвав умови, які можуть змусити його подати у відставку. Перше — його кабінет більше не може ефективно виконувати свою роботу. Друге — його кабінет більше не зможе й надалі надавати підтримку Україні.

Фото з відкритих джерел

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