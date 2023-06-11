Сатанинські дні у червні: названо найнебезпечніші дати місяця

Звичайно астрологи називають добу, коли відбувається зміна фаз місяця, «днями Гекати» — в ці періоди супутник Землі перебуває під управлінням цієї давньогрецької богині темряви і пекла. В людях прокидаються темні сторони душі, їм складно тримати себе в руках і зберігати зосередженість.

Також у названі дні підвищується ймовірність нещасних випадків, травматизм, кількість аварій і будь-яких можливих неприємних ситуацій.

Якщо ви задумалися, який сьогодні день за місячним календарем, то нижче — поради астрологів для вас, пише УНІАН.

29 місячна доба: 17−18 червня

Символом третього в червні дня Гекати вважається Спрут. Точний час — з 02:32 17 червня до 03:03 18 червня. Езотерики попереджають, що не всі люди здатні протистояти найпотужнішій енергетиці підсумкового дня місячного календаря, найважчого з усіх. Будьте готові до чого завгодно — зради, вибухових ситуацій, що загрожують перейти в багаторічну ворожість.

Найкраще відпустити ситуацію, не вплутуватися в конфлікти, скасувати всі зустрічі та зосередитися на своєму внутрішньому світі. Займіться творчістю, також корисно провести заходи для очищення організму. Уникайте великих покупок, підписання важливих документів, будь-яких серйозних поворотних моментів. Також уникайте потенційно небезпечних ситуацій. Не суньте голову в зашморг, не піддавайтеся настирливим пропозиціям і довіртеся інтуїції.

9 місячна доба: 26−27 червня

Символом четвертого дня Гекати в червні є Кажан. Точний час — з 12:36 26 червня до 13:54 27 червня.

День будить у людині темні сторони, занурює в ілюзії. Не приймайте підозрілих пропозицій, не встрявайте в афери, не починайте нових справ, в жодному разі не плануйте весілля.

Щоб забути, що таке сатанинський день, проведіть його спокійно. Повсякденні справи відвернуть вас від можливих безпричинних сварок, якими загрожує 9 місячний день. Будь-яка діяльність, крім творчої, вимагає підвищеної уваги та усвідомленого підходу. Тримайте себе в руках, щоб мінімізувати вплив негативної енергетики.

Чим може допомогти Геката — трохи міфології

Незважаючи на те, що зараз Геката вважається покровителькою темряви, чорного чаклунства, некромантії, спочатку вона не була такою темною богинею. Навпаки, у Гекати просили удачі, мудрості, успіхів у торгових підприємствах.

Навчіться направляти її енергію, яка б'є ключем під час зміни фаз місяця, на позитив, і зможете вийти на новий, більш якісний рівень пізнання і самореалізації.

Зверніть увагу також на астрологічні застереження наступного тижня, 12 — 18 червня.

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram