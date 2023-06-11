Брат футболіста київського «Динамо» загинув на війні з росією (фото)

У родині футболіста київського «Динамо» Микити Бурди, який виступає на правах оренди за «Зорю», сталася трагедія. На війні з російськими окупантами загинув його двоюрідний брат Дмитро, якому було 25 років, повідомляє офіційний сайт біло-синіх.

Після початку повномасштабного вторгнення воїн захищав Маріуполь. Наприкінці березня 2022-го Дмитро востаннє вийшов на зв'язок з рідними, після чого зник безвісти. Як стало відомо пізніше, воїн загинув приблизно у цей термін.

Після аналізу виявлених останків з'ясувалося, що ДНК тіла збігається з ДНК батька Дмитра. Рідні лише зараз змогли поховати належним чином загиблого воїна.

Нагадаємо, що Микита Бурда, який зіграв вісім матчів у футболці збірної України, дворазовий чемпіон та володар Кубка країни у складі «Динамо», а також триразовий переможець національного Суперкубка. У сезоні-2022/2023 28-річний захисник виборов у футболці «Зорі» «бронзу» УПЛ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що брата відомої української гімнастки Вікторії Онопрієнко вбили рашисти.

Фото ФК «Динамо»

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