«Горіть у пеклі, сцикливі росіяни»: гнівна реакція П'ятова, Вороніна, Долгополова та Бех-Романчук на ракетну атаку у Кременчуці (відео)

Безглуздий та жорстокий обстріл російськими терористами торговельного центру у Кременчуці шокував увесь цивілізований світ. За останніми даними кількість загиблих внаслідок атаки серед білого дня зросла до 18 людей.

Українські спортсмени, деякі з яких самі народилися та виросли у Кременчуці, приголомшені жорстокістю путінської нечисті (ще одна ракета прилетіла на міський стадіон).

«Тварюки, у вас хоч щось святе є? Нелюди», — написав у сторіс Instagram колишній футболіст збірної України та екстренер московського «Динамо» Андрій Воронін, який залишив росію після початку вторгнення військ росії на нашу землю.

«росія — країна-терорист! Ні, ви навіть гірші за терористів, — не стримує емоцій воротар „Шахтаря“ Андрій П'ятов, який завершив яскраву кар'єру в збірній України. — Адже ті хоч визнають свої злочини. Ви ж вигадуєте казки про „вони самі“, „фейк“, „це не ми“. Ви продовжуєте вбивати! Перекладу для підписників з росії не буде (голкіпер написав пост українською мовою. — Авт.). Дивіться самі. Кременчук. ТЦ. Там було понад 1000 осіб. Мирних людей, серед яких чимало дітей. Що може бути страшніше?»

«Горіть в пеклі, сцикливі росіяни. Все, що ви можете — це кидати здалеку ракети по мирних людях. Боягузи ганебні», — написав знаменитий у минулому тенісист Олександр Долгополов, який приїхав з-за кордону захищати рідну землю.

«Суки! Ненавиджу! Будьте прокляті, русня йо***а», — це вже пост футболіста київського «Динамо» Микити Бурди.

«Це моє місто. Росіяни — не люди… Вони терористи. Ніколи не пробачимо», — перша ракетка України Віталій Сачко сам виріс у Кременчуці.

«У мене немає слів… Які ж ви виродки, ви терористи, вбивці. Вам немає місця на цій планеті і ніколи не повинно бути!», — обурюється віцечемпіонка світу з легкої атлетики Марина Бех-Романчук .

«Це моє рідне місто Кременчук кілька хвилин тому. Найбільший ТРЦ «Амстор». Він зазвичай дуже людний, і сьогодні теж. Це найпростіший торговий центр із тисячами звичайних цивільних. Смерті недостатньо для вас, щоб пробачити усі ваші гріхи. Горіть у пеклі, весь «руський мір», — насилу підбирає слова відома легкоатлетка, призер чемпіонату Європи Ольга Ляхова.

А ось фітнес-тренер Вадим Ващук, який багато працював зі збірною та українськими тенісистками, сам потрапив під ракетний обстріл у Кременчуці.

«Стільки жертв. Вибухова хвиля звалила з ніг мого батька і шандарахнула мені по голові. Моя теща, яка працює в цьому торговому центрі, жива, бо мала вихідний», — написав фахівець у соцмережі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Бех-Романчук емоційно звернулася до олімпійської чемпіонки-рекордсменки з Росії.

Фото Instagram

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