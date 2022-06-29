Війна забрала у відомої української гімнастки рідного брата

Віцечемпіонка Європи з художньої гімнастики, учасниця Олімпіади-2020 у Токіо Вікторія Онопрієнко поділилася особистою трагедією.

Старший брат 18-річної спортсменки, який захищав рідну землю від рашистських загарбників, загинув під час виконання бойового завдання.

«Загинув Герой України. Мій брат, спочивай із миром. Царство тобі небесне», — написала киянка на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото родича із жалобною стрічкою.

Додамо, що Онопрієнко — не перша українська спортсменка, яка втратила близьку людину на війні. Раніше у гімнаста Ігоря Радивілова в Маріуполі померли дідусь із бабусею, його колега Олександр Воробйов втратив рідного батька, а футболіст збірної України Іван Петряк — тестя, які воювали на фронті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон України загинув на війні з рашистами за три дні до 30-річчя.

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