Футболісти збірної України стали віцечемпіонами світу з сокки: відео фіналу

Пізно ввечері в неділю, 11 червня, в Ессені (Німеччина) фінішував чемпіонат світу з сокки (різновид міні-футболу, який відрізняється кількістю гравців — 6 на 6 — та розмірами поля зі штучним покриттям) за участю 44 команд. Дуже гідно виступила на ЧС-2023 збірна України, яка стала віцечемпіоном світу.

У фіналі підопічні Віталія Мельника поступалися чинним віцечемпіонам світу казахам — 0:2, але все ж змогли відігратися — 2:2 (Мельник, 18, 37 — Єлемесов, 10, Мурзабеков, 14). Доля чемпіонського титулу вирішувалася в серії післяматчевих булітів, в якій казахи виявилися більш точними — 2:1 і завоювали «золото».

Зазначимо, що на шляху до фіналу «жовто-сині» впевнено обіграли у групі Казахстан (6:2), Єгипет (5:0) та Лівію (10:2). У 1/16 фіналу перед українцями не встояла Албанія (1:3), а в 1/8 — Марокко (1:3). Гучну сенсацію українці створили у чвертьфіналі, вибивши чинного чемпіона світу Бразилію (1:1; по булітах — 2:0), а у півфіналі була бита Хорватія — 1:0.

Зазначимо, що на минулій світовій першості у Будапешті Україна дійшла до чвертьфіналу, де була розгромлена Німеччиною (3:7).

Додамо, що «бронзу» ЧС-2023 з сокки виборола команда Мексики, яка здолала в поєдинку за третє місце Хорватію — 2:0.

Відео матчу за «бронзу» та фіналу ЧС-2023

Повністю склад збірної України, яка стала другою у світі, виглядає так: воротарі — Святослав Марканич («Агард», Київ / «Сармат», Прага, Чехія), Володимир Удовиченко («Глуст», Київ); польові гравці — Денис Хруль, Олександр Уруцький, Дмитро Подколзін (усі — КЛО, Київ), Микола Кодацький («Агард» / «Сармат»), Денис Сандецький та Олександр Колесніков («Удар», Київ / «Ягеллонія», Польща), Сергій Кучук («Трансбуд», Київ / «Говерла», Прага, Чехія), Андрій Цопа («Сармат»), Олег Поліщук («Агард»), Євген Шайдюк («Президенти», Київ), Андрій Мельник («Глуст»), Максим Литвинов (ХІТ, Київ), Дмитро Іванов («Сенсум», Київ), Олександр Сушко («Рубін», Київ), Сергій Ровний («Манзана», Київ).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі товариський матч збірних Німеччини та України з футболу.

Фото Twitter International Socca Federation

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