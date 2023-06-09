Де і коли дивитися онлайн Німеччина — Україна: розклад трансляцій та прогноз на дебютний матч Реброва в збірній

У понеділок, 12 червня, збірна України з футболу на «Везерштадіоні» у Бремені проведе свій дебютний поєдинок під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва. Суперником «жовто-синіх» у товариському матчі (1000-му в історії бундестім) стане чотириразовий чемпіон світу команда Німеччини, яка провалила виступи на ЧС-2022. До речі, кошти, отримані від продажу квитків на матч, будуть спрямовані на підтримку українців, які постраждали від російської агресії.

У минулі роки суперники провели один з одним вісім поєдинків, і Україні жодного разу не вдалося обіграти грізного опонента — п'ять поразок та три нічиї (різниця м'ячів — 7:17). Мабуть, найвидовищнішу дуель суперники видали 11 листопада 2011 року у матчі відкриття київського «Олімпійського» після реконструкції.

Відеоогляд матчу Україна — Німеччина — 3:3 у 2011 році

Не дивно, що у майбутньому поєдинку букмекери знову бачать фаворитом пари німців. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу підопічних Ханса-Дітера Фліка приймає з коефіцієнтом 1,44, на нічию — 4,50, на виграш України — 7,00.

У прямому ефірі поєдинок Німеччина — Україна на території нашої країни дивіться о 19:00 на регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо) та на MEGOGO.

Товариський матч

12 червня (понеділок)

Німеччина — Україна 19:00 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Як відомо, після зустрічі з бундестім команда Реброва проведе відбірні матчі чемпіонату Європи проти Північної Македонії (16 червня у Скоп'є) та Мальти (19-го у словацькій Трнаві).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України у стартовому поєдинку відбору Євро-2024 програла на «Уемблі» команді Англії.

Фото dfb. de

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