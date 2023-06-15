Китайські ударні дрони до Карабаху поставляють росіяни

За інформацією «Телеграф» з посиланням на телеграм-канал AZfront, москва відправила сепаратистським силам у Карабаху сотні ударних дронів. Віднині проросійські збройні формування вірмен матимуть на озброєнні китайські розвідувально-ударні дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo із системами скидання вибухівки.

Відповідно до розвідінформації, розпорядження про постачання дронів віддав особисто заступник начальника генштабу рф Олексій Кім. Нелегальною доставкою вантажу в азербайджанський Карабах у зону відповідальності російського військового контингенту керував майор ЗС рф Леонід Садовий. За прийом дронів у росіян з боку сепаратистів відповідав артилерист Норайр Нельсон Асланян. За даними ГУР, постачання основної партії дронів було здійснено в останні кілька місяців.

Як зазначає Azfront, інформацію ГУР про таємне постачання дронів вірменським сепаратистам у Карабаху каналу надало те ж саме джерело, яке 13 травня повідомило про початок поставок до Вірменії французької військової техніки. За місяць ці дані підтвердив ексрадник Міноборони Франції Еммануель Дюпюї.

Ще у березні було опубліковано дані, що свідчать про те, що Головне управління розвідки тримає в полі зору зв'язки рф з Вірменією у військовій сфері. У квітні керівник ГУР Буданов публічно продемонстрував, що його відомство уважно відстежує військовий контингент рф у Карабаху.

Довідка

DJI Mavic 3 Fly More Combo є чи не найзатребуванішим дроном у військових діях в Україні — причому з обох боків. Він застосовується для ведення розвідки, коригування вогню та бомбометання. Система скидання, що встановлюється на цих дронах, дозволяє скидати вибухівку загальною вагою до 500 г. Бомбометання здійснюється разово або порційно (по черзі) з висоти близько 60 м. Максимальна висота — до 500 м, відстань — до 30 км, максимальний час польоту — 46 хвилин.

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