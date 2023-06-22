«Масажистка, з вини якої померла моя дружина, залишиться непокараною»: вирок суду у гучній справі обурив рідних жертви

У Чернігові суд виніс вирок масажистці, з вини якої померла 58-річна жінка . В результаті простої, як запевняла масажистка, маніпуляції, жінка отримала тяжку травму хребта та пошкодження спинного мозку, що призвело до її смерті. Проведені під час слідства експертизи довели провину обвинуваченої. Проте відбувати покарання вона не буде. Чому, розбиралися «ФАКТИ».

«Кістка пронизала спинний мозок, тому у дружини почали відмовляти кінцівки»

Трагедія сталася у 2018 році. Це був перший та останній раз, коли мешканка Чернігова Тетяна Бенько звернулася до масажиста. Фахівця знайшла за рекомендацією колег.

— Почалося все з того, що Таня ще за кілька років до цих подій поламала руку. Кістка зрослась нормально, але залишалися болі, — розповів «ФАКТАМ» чоловік Тетяни Микола Бенько. - Колеги (Таня працювала на митниці) порадили сходити на масаж…

Масажистка приймала клієнтів просто у своїй квартирі. Це було зовсім поруч із Таніною роботою, і дружина пішла туди після зміни. Додому повернулася у не дуже хорошому стані. Поскаржилася, що ломить все тіло. Розповіла, що просила масажистку допомогти саме з рукою, але та сказала, що тут потрібний масаж спини. Після цього ще попросила Таню сісти й попередила: «А тепер буде трошки «мануалки». І різко повернула Тані голову — двічі в кожну сторону. «Тоді в мене в шиї щось хруснуло, — описувала свої відчуття дружина. — Потемніло в очах. Мені навіть здалося, що я на кілька секунд втратила свідомість». Але масажистка запевнила її, що все гаразд, так і має бути.

Ніч Таня практично не спала. Наступного дня сказала, що краще не стало, навпаки, «ноги начебто стали ватними». Однак вона попросила відвезти її на роботу. Але зміну висидіти не змогла — у середині дня на таксі поїхала додому. Увечері вже майже не могла встати з ліжка. «Дивно, але я майже не відчуваю своїх ніг, — говорила дружина. — Не можу ходити, вони підгинаються».

Я хотів відвезти її до лікарні, але Таня була проти. Сподівалася, що наступної ночі це пройде. Даремно я її послухав… Бо вранці в неї вже почали німіти й руки. Я викликав швидку. Таню госпіталізували. КТ показало пошкодження шийних хребців та спинного мозку. Як мені пояснив лікар, кістка пронизала спинний мозок, тому у дружини й почали поступово відмовляти кінцівки.

Тетяна Бенько перший раз звернулася до массажиста - і він став фатальним

Попри вердикт лікарів, Микола сподівався, що його дружину ще можна врятувати.

— І я, і діти щиро в це вірили, — каже чоловік. — Купували всі необхідні ліки, чекали на покращення… Але їх не було. Таня згасала на очах. Її голос звучав все тихіше, їй уже було важко навіть розмовляти. Був момент, коли вона попросила мене підняти її до туалету. Я спробував, але нічого не вийшло — у неї вже все тіло було знерухомлене… Таня намагалася хоча б поворухнути пальцями ніг, але навіть це не виходило… На шосту добу після того злощасного масажу я рано-вранці прийшов до лікарні — як завжди, приніс Тані сніданок. І дізнався, що вночі її не стало.

Масажистка, за словами Миколи Бенька, станом своєї клієнтки не цікавилася. Донька та зять Тетяни поїхали до неї самі та повідомили їй про смерть.

— Вона відразу почала заперечувати свою провину, запевняючи, що «не могла зробити нічого такого», — каже Микола. — Виявилося, що вчилася вона на ветеринара, потім стала косметологом та майстром шугарингу. На її візитівці, яка залишилася у Тані після візиту, було написано «мануальна терапія».

Працювала вона нелегально — просто приймала людей вдома. На жаль, ми тоді не надали цьому значення. Таня не перевіряла дипломи та кваліфікацію цієї жінки. Повірила хорошим відгукам своїх колег…

«За п'ять років я не почув від масажистки ні вибачень, ні елементарного співчуття»

Провину масажистки підтвердили експертизи. У пресслужбі прокуратури Чернігівської області повідомили деталі:

«Встановлено, що підозрювана під час проведення масажу тіла долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого завдала останній тілесних ушкоджень у вигляді закритої спинномозкової травми з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі. Згідно з висновками низки судових експертиз, тілесні ушкодження мають причинно-наслідковий зв'язок із настанням смерті потерпілої».

Масажистку звинувачували у вбивстві з необережності. Сама вона протягом усього цього часу спілкуватись із журналістами не хотіла. Її адвокатка під час судового процесу сказала журналістам, що наполягатиме на виправдувальному вироку, оскільки «доказів вини її підзахисної немає». Також вона наполягала, що її підзахисна має медичну освіту, оскільки вона навчалася на медсестру, а потім закінчила курси масажу.

Те саме масажистка та її адвокатка говорили й в суді. Проте Новозаводський райсуд Чернігова визнав обвинувачену винною у вбивстві з необережності. Масажистці дали два роки позбавлення волі. Хоча прокуратура наполягала на 4,5 року ув'язнення. Крім того, є ще один нюанс — попри доведену провину та суспільний резонанс, відбувати покарання обвинувачена не буде — у зв'язку із закінченням терміну давності. Днями це рішення залишив чинним Чернігівський обласний апеляційний суд.

Згідно з рішенням суду, відбувати покарання обвинувачена не буде у зв'язку із закінченням терміну давності

— Термін давності за статтею, за якою обвинувачували масажистку, становить п'ять років, — розповів «ФАКТАМ» Микола Бенько. - Кримінальне провадження відкрили 23 квітня 2018 року. Всі ці роки йшло слідство — спочатку досудове, потім судове. Суд першої інстанції мав винести вирок 12 квітня 2023 року. Але обвинувачена не з'явилася. Її адвокатка сказала, що вона поїхала до Білої Церкви, де захворіла — і тому попросила перенести засідання. Його перенесли на 29 квітня — коли термін давності у справі вже сплив…

Чесно кажучи, я не розумію, чому в таких ситуаціях не беруться до уваги обставини — наприклад, такі, як повномасштабна війна та бойові дії на Чернігівщині, через що у нас не було засідань чотири місяці. Потім — відкладені засідання через те, що у приміщенні суду внаслідок обстрілів не було електрики. Ці обставини — це форс-мажор, який не залежить ні від нас, ні від судді. Чому ж у такому разі термін давності залишається таким, як був у довоєнний час?

Два роки — це дуже мало, але навіть їх масажистка тепер не відбуватиме. За ці п'ять років я не почув від неї ні вибачень, ні елементарного співчуття. Вона поводилася так, ніби нічого не сталося, ніби нас просто не існує. І це при тому, що її провину довели експертизи. У суді експерти у подробицях пояснювали, як було зламано Таніну шию, які процеси відбувалися потім. Тільки від цих подробиць ставало погано… Я розумію, що масажистка цього не хотіла. Проте вона це зробила. З її вини померла моя дружина, якій було лише 57 років і яка могла жити довгі роки. І я не можу прийняти те, що ця людина залишиться непокараною.

Микола та його адвокат готують касаційну скаргу до Верховного суду. «ФАКТИ» стежитимуть за розвитком подій.

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