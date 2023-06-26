Левам повернуть борги, Дівам доведеться виправляти чужі помилки, а перед Козерогами відкриються нові можливості: гороскоп на 26 червня 2023 року

Початок поточного тижня з його порадами для всіх знаків зодіаку розпочнеться з дня, коли астрологи радять максимально дистанціюватися від оточуючих. Понеділок, 26 червня, називають днем, коли темна енергетика робитиме людей злими та дратівливими. За вчинки, які можна зробити під її впливом, може бути згодом дуже соромно. Тож сьогодні краще уникати конфліктних ситуацій. День несприятливий для старту нових проектів та й нових справ загалом. Помилковими можуть бути й ухвалені цього понеділка рішення.

Овен

Немає серйозних причин для занепокоєння, цей день є досить хорошим. Він підходитиме для завершення раніше розпочатих справ. Будьте серйозними — це допоможе уникнути помилок та неприємних ситуацій. Настав час зосередитися на ваших власних потребах та бажаннях, щоб зробити щось особисто для себе, радить ukr.media. Йдеться не про поблажливість до забаганок, що може лише нашкодити, а про те, щоб піклуватися про здоров'я та душевний спокій. Деяким Овнам просто потрібен час, щоб побути на самоті, підбити підсумки та подумати про плани на майбутнє, після чого представники знаку почуватимуться набагато краще та впевненіше.

Телець

Сприятливий день для будь-якої співпраці, спільних зусиль. Ви добре ладнаєте з іншими, швидко порозумієтеся з ними. Хоча вам трохи легше спілкуватися з жінками, ніж із чоловіками, представники сильної статі також не залишаються байдужими до вашої чарівності. Нещодавні суперники можуть перетворитися на друзів та союзників. День також підходить для аналізу проблем, пов'язаних з комерційною діяльністю. Ви можете побачити можливості, які не були помічені раніше, зрозуміти, що робити, щоб внести зміни на краще.

Близнюки

Чудовий день, щоб зайнятися чимось новим, зробити щось цікаве або нарешті почати реалізовувати план, про який ви думали. Проте будьте готові до деяких старих проблем, які нагадають про себе. Вам доведеться витрачати час на їхнє вирішення. День підходить для спілкування із впливовими людьми або важливими для вас. Бажано зустрітися у неформальному середовищі, наприклад, вдома чи в іншому місці, де ви почуваєтеся комфортно та легко. Ви можете дозволити собі незаплановані покупки, купуючи речі, які вам не потрібні, але з якоїсь причини подобаються: вони тішитимуть вас довгий час.

Рак

Рак може багато чого досягти в цей день, але вам потрібно якнайшвидше визначити свої цілі та пріоритети. Керуйтеся інтуїцією — вона підкаже вам, що є першочерговим, що потрібно зробити самостійно, а що можна відкласти чи доручити комусь іншому. Це допоможе вам правильно витрачати свої сили та гроші, а не ризикувати, якщо в цьому немає потреби. Сприятливий день для спілкування із близькими. Варто зустрітися з тими, з ким ви не бачилися довгий час. Ви можете говорити відкрито та чесно, примиритися після сварки. Можна розпочати романтичні стосунки.

Лев

Якщо у цей день щось заплановано, ви повинні зробити це у першій половині дня, оскільки решта часу найкраще підходить для розслаблення та дозвілля. Імовірні зустрічі з цікавими людьми, знайомства, які можуть бути корисними. Можливо, ви отримаєте дорогі подарунки або здійсните вдалі покупки. Деяким Левам повернуть борги або заплатять за тривалу роботу. Поїздки будуть вдалими, краще ніж зазвичай.

Діва

День хороший, але він не дозволяє вам розслабитися, вимагаючи уваги до деталей. Деяким Дівам доведеться попрацювати над помилками, зробленими іншими людьми. Можлива термінова робота чи необхідність спілкування з діловими партнерами. Це не триватиме довго, але настрій погіршиться. Вдень будьте особливо обережні: можуть виникнути неприємні ситуації, що травмують. Ймовірні фінансові втрати, спричинені неуважністю.

Терези

Неоднозначний день. Його перша половина простіша і приємніша, може бути присвячена важливим речам, роботі, яка вимагає уваги та точності, вирішенню деяких серйозних проблем. Потім настане час відпочинку, бажання та можливість розслабитися, добре провести час, поговорити з приємними людьми, прогулятися. Терезам сьогодні небажано займатися нудними та монотонними справами, особливо на самоті — це може зіпсувати настрій, викликати похмурі думки. Але для творчості у всіх її проявах день дуже сприятливий.

Скорпіон

День чудово підходить для заняття новим бізнесом. Це може бути дуже складно, але немає необхідності боятися — зірки на вашому боці. Ви здатні зробити багато, просто потрібно зібратися з силами та скласти план дій. Дуже легко порозумітися з іншими, зрозуміти, чого вони дійсно хочуть, на які слова і дії чекають від вас. Успішні покупки та інвестиції. Адже для багатьох Скорпіонів цей день асоціюватиметься із початком деяких успішних комерційних проектів. Варто розглянути ваше професійне майбутнє. Є шанс отримати корисну пораду щодо кар'єри, а також конкретну допомогу.

Стрілець

Цей день обіцяє стати легким для Стрільців та принести масу позитивних емоцій. З'явиться можливість потішити близьких, зробити собі щось приємне та корисне. Поїздки обіцяють бути успішними, зміна обстановки допоможе по-новому поглянути на деякі події минулого, зрозуміти свої почуття та подальші дії. З'явиться можливість отримувати важливу інформацію, новини від найдорожчих для вас людей. День підходить для обговорення та вирішення питань, пов'язаних із майном, фінансами, бізнес-проектами. Якими би серйозними не були оточуючі, ви не втрачаєте почуття гумору, і це робить вас особливо привабливими в їхніх очах.

Козоріг

Сприятливий день відкриває нові можливості. Він дає вам шанс завершити те, що колись було розпочато з великим ентузіазмом, а потім кинуто не з вашої вини. Не витрачайте занадто багато часу і сил на аналіз старих помилок, зосередьтеся на майбутньому — воно заслуговує на увагу. Діловий інстинкт буде дуже гострим, цей день якнайкраще підходить для покупки чогось, укладання угод, переговорів про співпрацю. Вечір — час розваг, світських заходів. Ви легко зачаровуєте людей, завойовуєте їхню прихильність.

Водолій

День складається добре. Він не принесе ані труднощів, з якими ви не змогли б упоратися, ані проблем, які неможливо вирішити. Щоправда, щедрим на нові можливості та легкі перемоги його теж не назвеш. Якщо ви хочете чогось досягти, дійте, не чекаючи на допомогу чи сприятливий збігу обставин. Делікатність і такт допомагають Водоліям уникнути розбіжностей із членами сім'ї, домовитися про спільні дії та плани. Буде можливість порадувати представників старшого покоління, не проґавте її.

Риби

Прекрасний день для співпраці, спільних дій та просто для спілкування. Ви чудово ладнаєте з людьми, знаходите спосіб підтримати всіх, хто цього потребує. Але ви тільки лаєте та критикуєте себе. Не захоплюйтесь! Чим позитивніше буде ставлення Риб до світу і себе, тим вдалішим буде день. Можна робити невеликі покупки, особливо гарний цей день для покупки речей замість зламаних, втрачених та тих, що вийшли з ладу. У поїздки краще вирушати до обіду, пізніше дорога здасться більш стомлюючою та нудною.

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Фото Pixabay

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