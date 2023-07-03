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Популярна блогерка розсекретила стать третьої дитини

18:06 3 липня 2023
Саша Бо

Популярна українська блогерка Саша Бо, яка чекає на третю дитину, влаштувала в Буковелі гендер-паті. Під час вечірки вона оголосила, кого ж чекають з новим чоловіком — стоматологом Платоном Тарнавським. У присутності рідних та друзів луснули повітряні кульки, з яких пішов рожевий дим. Як і мріяла блогерка-мільйонниця, вона стане мамою дівчинки.

Олександра зізнається, що їй поки важко це усвідомити і вже хвилюється про те, як виховувати саме дівчинку. Бо ж вона вже виховує двох синів.

«Я досі не усвідомлюю, що в мене буде донечка. Як це взагалі? Заплітати довгі коси, вчити її бути леді? Чи повпливає дівчинка на старших синів? Якими вони будуть братами? Що буде відбуватися в будинку, де двоє дорослих, троє дітей та дві чихуахуа», — розмірковує Саша.

Фото та відео особливого моменту вона опублікувала в інстаграмі.

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