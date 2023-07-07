Непереможний український боксер потрапив під обстріл росіян на Херсонщині (фото)

Відомий український боксер 35-річний Олег Малиновський, який виграв на професіональному рингу усі свої 28 боїв (8 з них — нокаутом), потрапив під обстріл російських окупантів на Херсонщині. Інцидент стався дорогою із села Садове, куди спортсмен, котрий приєднався до волонтерського руху, возив гуманітарну допомогу для місцевих мешканців.

Як повідомив Олег у Instagram, внаслідок вибуху снаряда за 10 метрів від них було розбито вітрове скло в одному авто, а другий бус був пробитий наскрізь.

«У третьому бусі, в якому я їхав, є влучення з правого боку. Невеликі, але пробито наскрізь. Найголовніше, що всі цілі та здорові», — сказав Малиновський.

Нагадаємо, що Олег Малиновський у 2016—2019 роках володів поясом чемпіона Європи за версією WBO у напівлегкій вазі. Свій останній бій боксер провів 12 червня 2021 року, коли у титульному поєдинку переміг представника Намібії Натаніеля Какололо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок найкращого бомбардира в історії «Карпат» у Львові зруйнувала російська ракета.

Фото Instagram

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