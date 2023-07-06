Будинок найкращого бомбардира в історії «Карпат» у Львові зруйнувала російська ракета

Однією з жертв жорстокого ракетного удару росіян по Львову ледь не став найкращий бомбардир в історії футбольного клубу «Карпати» 75-річний Володимир Данилюк, в будинок якого влучив смертоносний «Калібр». Про це у своєму Facebook повідомив спортивний журналіст Олександр Паук.

Квартира знаменитого ексгравця молодіжної збірної Радянського Союзу через ударну хвилю залишилася без вікон та дверей. Життя володарю Кубка СРСР врятувала його дружина Ярослава, яка допомогла чоловікові вибратися зі зруйнованого житла. А ось декільком іншим мешканцям будинку, на жаль, не вдалося пережити цю страшну ніч…

Зазначимо, що заслужений тренер України Володимир Данилюк виступав за «Карпати» з 1966 по 1978 рік, забивши у матчах чемпіонату та Кубка СРСР, а також у міжнародних поєдинках 128 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашистська ракета потрапила у двір дитинства капітана «Динамо» Сергія Сидорчука.

Фото ФК «Карпати»

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