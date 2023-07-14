Favbet придбав 53 пікапа для «Армії дронів» за понад 57 млн грн

Компанія Favbet виділила 57,45 млн грн на закупівлю автомобілів для ударних рот БПЛА у рамках проекту «Армія дронів», йдеться у повідомленні фандрейзингової платформи UNITED24. Цей проєкт зі створення рот ударних БПЛА втілюють за участю Генерального штабу, Держспецзв'язку, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації та фандрейзингової платформи UNITED24.

Пікапи для ударних рот БПЛА у рамках проєкту "Армія дронів"

«Пікапи дозволяють нам бути мобільними, аби ударні роти могли вчасно та ефективно реагувати на активні бойові дії противника. Це запорука збереження життя бійця, якого вчасно можуть евакуювати та надати медичну допомогу. Крім того, пікап — це місткість. Дуже часто необхідно перевозити габаритні ударні коптери та устаткування до них, які не помістилися б в інші машини. Звісно, краще, коли автівки нові, це підсилює впевненість особового складу. Дозволяє не ремонтувати автомобілі часто, а сконцентруватися на виконанні бойових завдань», — зазначив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців на позивний «Студент».

Компанія Favbet виділила 57,45 млн грн на закупівлю автомобілів

Протягом двох місяців було створено та укомплектовано 11 рот у складі бригад ЗСУ.

«Всі ми щодня бачимо, яку роль на фронті відіграють дрони. Це не лише очі нашої армії, але й ефективний інструмент знищення ворожої техніки та живої сили. Дрони рятують життя нашим захисникам, а це безумовний пріоритет. Ми цінуємо те, що робить Міністерство цифрової трансформації, і для нас честь долучитися до комплектації «Армії дронів», — зазначив засновник української компанії Favbet Андрій Матюха.

"Для нас честь брати участь у комплектації "Армії дронів", - каже Андрій Матюха

Ефективність ударних рот БПЛА важко переоцінити. Зокрема, лише перша рота ударних БпАК «Ахіллес» 92-го ОМБр ім. Івана Сірка за два місяці знищила: 3 одиниці систем ППО, 7 одиниць артилерії, 4 одиниці броньованої техніки, 8 одиниць автотехніки, 3 склади з боєкомплектами, 5 засобів радіоелектронної боротьби.

Пікапи дозволяють нам бути мобільними

Повне оснащення ударних рот БПЛА складається з безпілотників для здійснення розвідувальних та ударних місій, Starlink для безперебійного зв'язку на полі бою та пікапів. За 2 місяці ударні роти БПЛА укомплектували 216 дронами, 15 Starlink та 64 пікапами.

Раніше «ФАКТИ» повідомили про те, що компанія Favbet направила 5 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС, підтримавши збір «Допоможемо рятувальникам» офіційної фандрейзингової платформи UNITED24.

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