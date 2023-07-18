Тільців супроводжуватиме успіх, у Раків з'являться несподівані ідеї, у Дів та Водоліїв можливі проблеми: гороскоп на 18 липня 2023 року

Літо вже «перевалило за середину», та, як стверджує астрологиня Анжела Перл, кілька знаків зодіаку мають пожливість поліпшити свій фінансовий стан ще до кінця липня. Можливо, цьому сприятимуть й поради астрологів на вівторок, 18 липня, адже в цей день рекомендують почати поступово втілювати плани у життя. У тому числі й у професійній сфері. Втім, сьогодні зірки не радять поспішати — йти до мети рекомендують крок за кроком. Також варто брати до увагу інформація, яка може поступити цього дня — існує йомвірність, що вона допоможе вирішити важливе питання. Особливо час сприятливий для втілення у життя запланованого напередодні.

Овен

Складний день, особливо для тих, хто звик братися за справи, довго не роздумуючи, і легко досягати успіху. Потрібні обережність, увага до дрібниць та спокій, щоб подолати всі труднощі, які виникнуть. Особлива акуратність потрібна при оформленні документів щодо фінансів та майна: тут помилки можуть дорого коштувати, інформує Ukr.Media.

У Овнів сьогодні можливі проблеми в особистих стосунках. Вони завадять зосередитись на роботі, вчасно прийняти правильні рішення. У спілкуванні з близькими ви виявляєте твердість і непохитність, які були б доречнішими в інших сферах життя.

Телець

Сприятливий плідний день у Тельців, можна досягти багато чого, доклавши мінімум зусиль. Можна братися за нові справи та проекти. Ви неодмінно знайдете помічників і союзників, згодом вони можуть стати справжніми друзями, а то й більше — все залежить тільки від вашого бажання.

Вдало складаються поїздки, особливо ділові. Втім, і ті, хто вирушить у дорогу, просто щоб розважитись та приємно провести час, не будуть розчаровані. Імовірні цікаві знайомства, зустрічі з людьми, у яких ви зможете багато чого навчитися.

Близнюки

У Близнюків сьогодні буде можливість досягти успіхів у сфері, яка для вас особливо важлива. Бажано діяти відповідно до заздалегідь складеного плану і покладатися на свої сили; сприятливий збіг обставин можливий, але всерйоз розраховувати на нього не варто.

Імовірні вигідні угоди, не виключені грошові надходження та вдалі покупки. У багатьох Близнюків буде можливість зав'язати корисні знайомства, справити сприятливе враження на потенційних партнерів та союзників. Сприятливий день для поїздок та відряджень.

Рак

З'являються нові ідеї, сміливі, оригінальні, часто несподівані не тільки для оточуючих, але і для вас. Події цього дня можуть започаткувати великі зміни в житті, якщо ви довіритеся своїй інтуїції і діятимете так, як підказує внутрішній голос.

Ракам сьогодні можна братися до складних справ, брати участь у реалізації масштабних проєктів; шанси досягти успіху дуже високі. День обіцяє плідну співпрацю, дає можливість налагодити стосунки з людьми, з якими ви раніше часто сварилися та не знаходили спільної мови.

Лев

Вдалий і перспективний день. Вам вдається отримати максимум користі з прихильності зірок. Ви чудово справляєтеся з вирішенням завдань, які раніше здавалися занадто складними. Можливі цікаві ділові пропозиції, не виключена зміна роботи на більш цікаву і високооплачувану. Можуть з'явитися нові обов'язки; ви легко впораєтеся з ними.

У Левів сьогодні ймовірні цікаві знайомства. Вони можуть отримати романтичне продовження, якщо ви захочете. Вечір підходить для сімейних справ і допомоги близьким. Домашні турботи не здаються вам нудними, а навіть піднімають настрій.

Діва

Складний день. Можуть виникнути серйозні проблеми, але ви напевно впораєтеся з ними, хоч і не одразу. Не виключено фінансових труднощів, доведеться швидко приймати рішення, щоб виправити ситуацію. Деяким Дівам сьогодні вдасться знайти нове джерело доходів, але легкими гроші не будуть, доведеться багато працювати, щоб отримати їх.

Можливі конфлікти на роботі та вдома; часто ви їх стимулюєте, самі того не бажаючи. День пройде набагато приємніше, якщо ви проявите трохи більше поблажливості до тих, хто вам дорогий.

Терези

Складний день. Намагайтеся довіряти лише тим, кого добре знаєте і в чиїх намірах не сумніваєтеся: охочих скористатися вашою добротою або обвести вас навколо пальця буде багато. Піддавшись чужому впливу, ви можете ухвалити невірні рішення, допустити промахи.

Сьогодні у Терезів можливі марні витрати та невдалі покупки, не виключені й фінансові втрати через неуважність. Особисті відносини складаються гармонійно, ви легко знаходите спільну мову з близькими, отримуєте задоволення від спілкування з ними. Порадують новини щодо родичів або старих друзів.

Скорпіон

Перша половина дня досить невдала. Не поспішайте братися за справи: навряд чи вдасться впоратися з ними добре. Помилки ви допускаєте частіше звичайного, засмучуєтеся через них набагато більше, ніж варто було б. У другій половині дня посилиться вплив позитивних тенденцій, відкриються нові можливості.

Сьогодні Скорпіонам охоче допомагають люди, яких ви колись безкорисливо підтримали, виручили у скрутній ситуації. Плідна взаємовигідна співпраця може започаткувати дружні або романтичні стосунки, якщо ви захочете.

Стрілець

Стомлюючий і складний день. Події його могли б серйозно засмутити і вибити з колії представників інших знаків, але Стрільці зберігають оптимізм і правильно роблять: незабаром ситуація зміниться на краще. А поки що утримаєтеся від необдуманих вчинків, не приймайте поспішних рішень і намагайтеся нікому нічого не обіцяти.

Потрібно бути обережнішими з грошима: ви схильні витрачати більше, ніж можете собі дозволити. Від спонтанних покупок та дорогих розваг краще утриматися. Якщо ви зможете контролювати свої пориви та збережете здоровий глузд, день складеться непогано.

Козоріг

Перша половина дня — чудовий час для того, щоб взятися за якісь нові справи або розпочати реалізацію сміливих ідей. Багато дається легко, удача сама йде до рук. Скористайтеся цим, щоб вирішити важливі питання, заручитися підтримкою впливових людей, почати здійснення масштабних планів.

У другій половині дня Козорогам доведеться зменшити оберти. Можливі неприємності, затримки у справах, фінансові втрати. Не варто планувати на цей період важливі ділові зустрічі та з близькими краще не обговорювати серйозні питання.

Водолій

Складний день. Він може принести Водоліям неприємності та розчарування, змусити хвилюватися через дрібниці. Те, що відбувається, збиває з пантелику. Ви готові змінити плани, але не знаєте, що можна зробити, щоб змінити ситуацію на краще. Не намагайтеся впоратися з усіма проблемами самостійно, поряд є люди, які готові допомогти вам.

Намагайтеся не давати волі негативним емоціям (а їх може бути багато), роздратуванню та гніву, особливо коли маєте справу з тими, хто вам дорогий. Бажаний спокійний відпочинок вдома; навіть спілкування з найближчими людьми може здатися стомливим.

Риби

Риби докладають багато зусиль, щоб досягти поставленої мети, але на шляху постійно виникають перепони, і отримати бажане ніяк не вдається. Люди, яким ви звикли довіряти у всьому, поводяться дивно і змушують вас хвилюватися; недоброзичливці явно щось задумують, але вам поки що не вдається з'ясувати, що саме.

Доводиться пустити на самоплив справи, які важливі для вас; тримати ситуацію під контролем не вдається, хоч як ви намагаєтеся. Бажано скоротити контакти, звести до мінімуму спілкування із малознайомими людьми.

Раніше астрологи склали гороскоп з порадами всім знакам зодіаку на поточний тиждень, з 17 до 23 липня 2023.

Фото Pixabay

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