Більше не разом: одна з найяскравіших пар Голлівуду оголосила про розлучення

Одна з найяскравіших пар Голлівуду Софія Вергара та Джо Манганьєлло оголосили про розлучення. Вони одружилися у 2015 році. До цього зірки зустрічалися майже півтора року. Західні ЗМІ тепер обговорюють, що могло стати причиною розлучення та як Софія та Джо ділитимуть майно.

Джерела з найближчого оточення подружжя впевнені, що про зради не йдеться. Найчастіше звучить припущення, що Джо урвався терпець. Він утомився від пристрасті дружини до алкоголю. Ні, Вергара не п'яниця, все не так погано. Однак вона любить випити пару келихів вина за обідом та вечерею. Говорять, що без цього Софія, якій 10 липня виповнився 51 рік, навіть не сяде за стіл.

А 46-річний Джо не вживає спиртне приниципово. Актор є прихильником здорового способу життя. Проблема з вином виникла від початку їхнього роману. Точно ніхто не знає, чи обіцяла Вергара коханому відмовитись від вина чи ні. Але Манганьєлло часто висловлював невдоволення після їхнього весілля.

Софії 10 липня виповнився 51 рік

Дізнатися про інші деталі майбутнього розлучення навряд чи вдасться. Відомо, що подружжя підписало шлюбний контракт. Адвокат з розлучень Фредерік Дж. Сігел з юридичної фірми Siegel, Colin & Kaufman вважає, що вони домовилися про окремі доходи. Це означає, що в разі розлучення кожен з подружжя отримає те, що мав до весілля й заробив особисто, вже перебуваючи в законному шлюбі.

У Софії та Джо немає спільних дітей, тож за наявності шлюбного контракту все буде дуже просто, упевнений Сігел. Він також вважає, що подружжя ухвалило рішення досить давно.

«Зазвичай, коли люди роблять оголошення про розлучення, вони вже встигають виконати деяку попередню роботу — поспілкувалися з адвокатами, розглянули різні варіанти. Софія та Джо чудово розуміють, що, якщо розлучення буде скандальним, невдалим, це може поставити під загрозу їхню кар'єру. Це справді нікому не потрібно. У них дуже гарна кар'єра. Вони не хочуть виносити свою спідню білизну на загал», — вважає Сігел.

Якщо він має рацію, то Вергара отримає в результаті розлучення значно більше, ніж Манганьєлло. Статки зірки комедійного серіалу «Американська сімейка» оцінюють у 180 мільйонів доларів. Протягом кількох років Софія була найбільш високооплачуваною телеакторкою у світі. За кожен епізод «Американської сімейки» вона отримувала 500 тисяч доларів. Наприклад, у 2020 році Вергара заробила 43 мільйони доларів.

Крім того, уродженка Колумбії є суддею найпопулярнішого телешоу «Америка шукає таланти». І це теж приносить їй чималий прибуток. За кожен сезон шоу його судді одержують по 10 млн доларів.

У 2019 році Софія увійшла у світ моди, ставши партнеркою мережі маркетів Walmart у створенні доступної лінії одягу для жінок з урахуванням великих розмірів. Вона також співпрацює з дизайнером Фостером Ґрантом у створенні колекції окулярів для читання та сонцезахисних окулярів. У червні цього року Вергара запустила свій власний косметичний бренд Toty, який пропонує лінію «багатоцільових рішень щодо догляду за шкірою».

У червні цього року Вергара запустила свій власний косметичний бренд

Стан Джо значно скромніший. Зірка серії фільмів «Супер Майк» про групу чоловіків-стриптизерів заробила за свою кар'єру близько 40 мільйонів доларів.

Спільним майном подружжя є будинок у Беверлі-Гіллз. У червні вони виставили його на продаж за 18 мільйонів доларів. І це, схоже, була перша ознака того, що у зірковій родині не все гаразд.

Швидше за все, Софія та Джо вирішили продати будинок та розділити гроші за нього порівну. Це вілла в італійському стилі з сімома спальнями та 11 ванними кімнатами. Подружжя купило її у 2015 році. У будинку є також кінотеатр на 10 місць, повнорозмірний тренажерний зал із сауною та… винний льох на 3000 пляшок. Вілла розташована у престижному районі Беверлі-Парк.

Так що єдиною проблемою при розподілі майна може стати тільки собака — 10-річний чихуахуа на прізвисько Бабблз. Раніше подружжя часто жартома сперечалися, кого Бабблз любить більше. І дійшли висновку, що Джо йому ближчий за духом.

Подружжю доведеться вирішити, з ким залишиться чихуахуа на прізвисько Бабблз

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Софія Вергара побувала на вечірці на честь 50-річчя її подруги — німецької сепермоделі Гайді Клум.

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