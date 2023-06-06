У стилі 20-х минулого століття: Гайді Клум відсвяткувала ювілей з Софією Вергара та друзями

Відома німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум на своє 50-річчя отримала привітання від різних людей, включаючи її близьку подругу — акторку та модель Софію Вергару. Вони разом відсвяткували день народження блондинки на тематичній вечірці «Ревучі 20-ті», і Вергара опублікувала кілька дописів, присвячених цій події. На фотографіях Вергара і Клум стильно вдягнені, причому Софія була в сріблястій сукні з воланом. Вона доповнила образ такими аксесуарами, як блискуча пов'язка на голову та хутряне пальто.

Софія Вергара поділилася фотографією з Гайді Клум, на якій вони виглядають щасливими і тісно притулилися один до одного. Вергара залишила милий підпис, назвавши іменинницю однією «з моїх найулюбленіших людей в усьому світі! Я люблю тебе».

50-річний ювілей Клум відсвяткувала з розмахом. Вона була одягнена в біле, веселилася і танцювала протягом усього вечора. Клум і Вергара є суддями шоу «Америка має талант», а їхня дружба стала однією з частин шоу. В інтерв'ю Entertainment Tonight Софія Вергара розповіла про свою дружбу з Гайді Клум.

«Це дивовижно! Знаєте що, вона ніби моя німецька сестра, — сказала вона. — Ви можете подумати, що латиноамериканка і німкеня не мають нічого спільного, але це дивовижно. Ми чудово проводимо час, нам подобаються однакові речі, у нас однакова енергетика. За ці три сезони я справді відчула, що закохалася в неї».

Раніше «ФАКТИ» писали, що супермодель Гайді Клум станцювала з хлопцями-зірками TikTok вдвічі молодшими за неї.

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