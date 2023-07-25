Керівника забороненої партії «Наші» Євгена Мураєва підозрюють у державній зраді

СБУ повідомила про підозру у державній зраді екснардепу Мураєву, в якого раніше проводили обшуки.

Як повідомили у спецслужбі, правоохоронці зібрали доказову базу на керівника партії «Наші», колишнього народного депутата Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України.

Йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах росії.

В етерах телеканалу подавалася викривлена інформація про внутрішню ситуацію в нашій державі та то, як її сприймають на міжнародній арені.

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

Восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва.

Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.

Мураєву загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляли «ФАКТИ», колишнього нардепа від забороненої партії «Опозиційний блок» Євгена Балицького український суд засудив до 15 років тюрми. Балицький на початку повномасштабного вторгнення рф одним з перших публічно підтримав російських окупантів й став гауляйтером на захопленій території південного регіону.

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