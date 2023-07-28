Наближається до завершення тиждень 24−30 липня, на який раніше астрологи давали поради всім знакам зодіаку. В останній робочий день тижня, п`ятницю, 28 липня, зірки не радять розпочинати нові справи чи проєкти — від них навряд чи можна буде дочекатися запланованих результатів. Цей час обіцяє бути досить неоднозначним. Так, за допомогою у вирішенні власних проблем, до оточуючих звертатися не варто — все треба вирішувати самостійно. З іншого боку, зірки радять цього дня допомогати іншим. Від спілкування з неприємними вам особами сьогодні варто утримуватися — в іншому випадку роздратування вам забезпечено.

Овен

Відповідальний та важливий день. Багатьом доведеться приймати рішення, які започаткують великі зміни в житті. Не всі Овни до цього готові, для деяких, ситуація буде стресовою, але вихід з неї неодмінною знайдеться. Зберіться з силами і будьте серйозні, розраховуйте на успіх, а не на власні сили, інформує Ukr.Media.

Намагайтеся уникати перевантажень, важкої та стомлюючої роботи — можливе погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань. Важливою є перебірливість у спілкуванні: сьогодні ви схильні зближуватися з людьми, які можуть на вас погано вплинути.

Телець

Зосередьтеся на своїх справах та інтересах. Цього дня не варто приділяти надто багато уваги оточуючим, і тим більше — турбуватися про те, що вони думають про вас, як оцінюють ваші заслуги та досягнення. Зараз тільки ви можете вирішувати, що справді важливо, а що — ні. Не варто сліпо дотримуватися порад, на які так щедрі оточуючі.

Сьогодні у Тельців можливі розбіжності та суперечки, які, втім, вдасться швидко залагодити. Варто бути обережнішими з грошима: ви схильні витрачати їх необдумано, купувати речі, яких зовсім не потребуєте.

Близнюки

Якщо проблеми і виникають, то не з вашої вини: оточуючі припускаються промахів, а вам доводиться виправляти чужі помилки. Ця стомлива діяльність може здаватися марною, але вона багато чому вас навчити, ви отримаєте цінний досвід, а також познайомитеся з людьми, які ще не раз будуть вам корисні.

Сьогодні у Близнюків можливі труднощі у особистих стосунках, розбіжності та навіть сварки з коханою людиною. Пам'ятайте, що не завжди прості та очевидні рішення є вірними, іноді до мети краще йти манівцями; до кінця дня це стане очевидним.

Рак

Сприятливий день. Ви зможете багато чого досягти, якщо правильно використовувати ситуацію, що склалася. Для цього знадобляться фантазія та наполегливість; ні того, ні іншого у вас сьогодні не бракує. День чудово підходить для будь-яких творчих занять, а також навчання та розширення кругозору.

Сьогодні у Раків ймовірні грошові надходження, успіхи у комерційній діяльності. Ділове чуття буде дуже гострим, усі укладені угоди виявляться вдалими. Можливість швидко оформити важливі документи, особливо якщо вони необхідні для професійної діяльності.

Лев

День не найпростіший. Однак ви досягнете успіху, якщо не станете сидіти склавши руки і візьметеся за справи з самого ранку. Буде можливість знайти добрих помічників, надійних союзників; при цьому і ви не повинні відмовляти у підтримці тим, хто попросить про неї. Сприятливий день для ділових переговорів, спілкування з керівництвом та впливовими людьми.

Імовірні зміни у особистих відносинах. Не бійтеся проявляти ініціативу, говорити про свої почуття — все це буде до речі. День підходить Левам для невеликих покупок. Можна порадувати близьких приємними сюрпризами.

Діва

День дуже непростий. Для деяких представників знака він виявиться справжнім випробуванням на міцність. Проблем та труднощів буде несподівано багато, причому справлятися з ними вам доведеться самостійно. Можливо, не всі відповіді вдасться знайти одразу — наберіться терпіння та не квапте події.

Перш ніж розпочинати якісь переговори та обговорювати свої плани, визначтеся з цілями та методами їх досягнення, вирішіть, у чому ви готові піти на поступки, а де наполягатимете на своєму. У цьому випадку ніхто не зб'є Дів з пантелику і не завадить досягти бажаного.

Терези

День складається вдало, але не тому, що зірки до вас прихильні, а обставини сприятливі. Вся справа в тому, що, по-перше, у вас з'являється багато хороших ідей, а по-друге, ви негайно приступаєте до їх реалізації, і швидко досягаєте успіху.

Сьогодні Терезам не відразу вдається порозумітися з оточуючими: ваша активна діяльність здається їм незвичною, а вчинки — необдуманими й такими, що заслуговують на критику. Однак незабаром ваші успіхи та досягнення будуть помічені, і досягти порозуміння стане значно простіше.

Скорпіон

Використовуйте ефективно першу половину дня — це вдалий період, за який можна багато встигнути. Щоправда, діяти доведеться дуже швидко, а часу на роздуми буде критично мало. На щастя, найочевидніші рішення зазвичай виявляються вірними, і ви майже не помиляєтеся.

У другій половині дня ділова активність Скорпіонів знизиться, зате зросте потреба у відпочинку, фізичному та емоційному комфорті. У цей час бажано уникати будь-яких навантажень. Намагайтеся тішити себе і щедро ділитись позитивними емоціями з близькими.

Стрілець

Приємний день. Які б цілі ви не ставили перед собою, досягти їх завжди вдається легко та невимушено. У багатьох представників знака з'являються чудові ідеї та сміливі творчі плани. Спочатку втілювати їх у життя доведеться самостійно, але незабаром знайдуться люди, які допоможуть вам, причому зроблять це вони безкорисливо.

Багато Стрільців сьогодні отримають якусь важливу інформацію, гарні новини, які надихнуть на рішучі дії, започаткують зміни у житті. День підходить для зміни роботи чи сфери діяльності, початку реалізації принципово нових проєктів.

Козоріг

День не позбавлений проблем і труднощів, але немає сумнівів у тому, що ви витримаєте випробування та подолаєте перепони. Багато що змінюється, і не завжди те, що відбувається вам до душі; деяким Козорогам звичний консерватизм заважає оцінити переваги нового над старим. Але чим раніше ви перестанете чинити опір природному перебігу подій, тим краще.

Можна розраховувати на підтримку близьких, варто прислухатися до їхніх порад: люди, яким ви небайдужі, часто помічають те, на що ви не звертаєте уваги. Вечір підходить для спілкування з коханою людиною і дарує безліч романтичних моментів.

Водолій

Неоднозначний, неспокійний та дуже цікавий день. У вас буде можливість проявити себе, продемонструвати таланти та здібності, про які оточуючі раніше навіть не здогадувалися. Можливі приємні сюрпризи, несподівані відкриття, справжні осяяння. Творчий підхід до справ допомагає досягти успіху там, де інші зазнали невдачі.

Сприятливий день на вирішення важливих робочих питань. Сьогодні Водоліям можна укладати угоди, підписувати контракти, домовлятися про довгострокову співпрацю. Не виключені службові романи.

Риби

Буде нелегко, але цікаво. Багато що змінюється, і часто це відбувається зовсім несподівано, але ви швидко адаптуєтеся до ситуації, приймаєте правильні рішення, знаходите вдалий і дотепний вихід зі скрутного становища. Ймовірні успіхи у справах; багато перемог стають результатом зусиль, які ви прикладали раніше.

Рибам не варто планувати цього дня далекі поїздки: можливі проблеми з транспортом, поломки, затримки. На світських заходах краще не затримуватись надовго, оскільки вони більше втомлюють вас, ніж тішать.

Раніше астрологи назвали чільну трійку знаків зодіаку, які «народжені для багатства».

Фото Pixabay

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