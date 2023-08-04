Вимагав гроші за зняття з обліку: на Полтавщині воєнкома викрили на хабарі

В Україні продовжують викривати нечесних на руку воєнкомів. Ось і днями на Полтавщині співробітники СБУ затримали «на гарячому» керівника одного з районних військкоматів під час одержання хабаря. Задокументовано, що воєнком вимагав 70 тис. грн з власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України.

За повідомленням прес-центру СБУ, хабар призначався за надання «липових» довідок про зняття комерційних транспортних засобів з військового обліку. Цей документ необхідний, щоб переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану.

Одна з довідок, що її видали незаконно

За гроші воєнком обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з обліку 5 автівок.

Вже встановлено, що посадовець регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі «послуги».

Наразі затриманому планується повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

А тим часом вже на Черкащині співробітники спецслужби затримали колишнього голову Смілянської районної ради, який продавав потенційним призовникам підроблені довідки про інвалідність для виїзду за кордон. Фальшиві документи отримував через власні зв’язки серед лікарів.

Крім того, СБУ затримала посадовця місцевої військово-лікарської комісії. Він також сприяв ухилянтам в оформленні фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Медика було залучено до торгівлі довідками про непридатність до служби

В обох випадках вартість «послуг» становила від 3 до 6 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості виїзду за кордон.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, тож зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією.

Нагадаємо, що на Рівненщині воєнком і його колега жорстоко побили підлеглого, який хотів викрити їхні оборудки.

Фото СБУ

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