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Видавав «липові» документи для втечі за кордон: ДБР викрило хабарника-воєнкома

14:28 27 липня 2023
Затримання зловмисника

В Україні викрито на гарячому ще одного недоброчесного воєнкома — працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району (Донецька область). Він разом зі спільником оформлював «липові» документи для виїзду за кордон.

Встановлено, що цей знайомий воєнкома мав шукати «клієнтів», які за гроші бажали виїхати з України.

Ухилянти надавали необхідні копії документів, які спільник через месенджер перенаправляв «для оформлення» воєнкому. Той виготовляв фіктивні тимчасові посвідчення та довідки військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби.

Ціна «послуги» складала 20 тисяч гривень з однієї людини.

ДБР задокументовано видачу фіктивних документів кільком чоловікам.

Обидва фігуранти підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі рішенням суду начальник центрі комплектування та соціальної підтримки Краматорського району вже відсторонений від посади.

Нагадаємо, на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у Дніпрі 27 липня було заслухано результати перевірки діяльності воєнкомів по всій країні. «Добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. Одинадцять областей — на особливому контролі», — розповів президент Зеленський.

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