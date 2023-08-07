Ексворотар збірної росії з футболу помер у 41 рік: він 13 років був прикутий до ліжка

У віці 41 року в лікарні помер колишній воротар ЦСКА та збірної росії Веніамін Мандрикін, який у 2010-му потрапив у страшну ДТП і з того часу був прикутий до ліжка. Про це повідомив його перший тренер Валерій Горохов.

«Він хворів, 13 років був прикутий до ліжка, — цитує сестру голкіпера Жанну „Матч ТВ“. — Стан погіршився: печінково-ниркова недостатність. Помер він від інфаркту. Сьогодні забрала його реанімаційна бригада, помер у приймальному покої. Не змогли нічого вдіяти».

Зазначимо, що в роки кар'єри Веніамін Мандрикін виступав за «Аланію», ЦСКА, «Томь», «Ростов» та брянське «Динамо». У складі ЦСКА він став володарем Кубка УЄФА, тричі вигравав чемпіонат росії, стільки ж разів — національний Суперкубок і чотири рази Кубок країни. 2003 року Веніамін виступав за національну команду росії в матчах з Кіпром (1:0) та Грузією (0:1). У 2010-му Мандрикін, уникаючи переслідування «даішників», потрапив у ДТП в Брянську, врізавшись на величезній швидкості на своєму Porsche Cayenne у дерево, після чого був прикутим до інвалідного візка через перелом хребта.

У складі ЦСКА Веніамін Мандрикін завоював Кубок УЄФА.

Колишній воротар, у якого залишилися двоє синів, підтримував вторгнення окупантів в Україну та у квітні 2023-го потрапив під санкції Ради національної безпеки нашої країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній воротар «Шахтаря» та «Кривбаса» Андрій Лазарчук помер у 40 років.

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