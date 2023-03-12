Колишній воротар «Шахтаря» та «Кривбасу» помер у 40 років

У віці 40 років несподівано помер колишній український футболіст Андрій Лазарчук.

Про смерть свого вихованця, який виступав на воротарській позиції, повідомив криворізький «Кривбас» на офіційному сайті. При цьому джерело не назвало причину смерті спортсмена.

Лазарчук народився 1982 року, на дитячо-юнацькому рівні виступав за «Кривбас», а в 2000-му, у 18-річному віці, дебютував за рідний клуб у вищій вітчизняній лізі в поєдинку проти запорізького «Металурга». Загалом провів за команду з Кривого Рогу 8 матчів у чемпіонаті України.

Взимку 2002-го підписав контракт із донецьким «Шахтарем», але за основну команду «гірників» так і не зіграв, виступаючи за «Шахтар-2» та «Шахтар-3» у нижчих лігах. Також у послужному списку Андрія значаться такі команди, як харківський «Геліос» та сімферопольський «ІгроСервіс». Завершив ігрову кар'єру футболіст у 2009 році.

Також Лазарчук виступав у складі юнацької збірної України на Євро-2001, що проходив у Фінляндії. Андрій провів на турнірі два матчі, але «жовто-сині» не змогли вийти з групи, пропустивши вперед Югославію та Чехію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо», «Дніпра» та збірної України Олександр Радченко помер у 46 років.

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