Рішення ухвалено: стало відомо, скільки біженців не повернеться до України після війни

Соціологи періодично проводять дослідження, намагаючись скласти картину щодо подальших намірів українців, які були вимушені після початку широкомасштабного вторгнення росії виїхати за кордон. Так, навесні були проведені опитування громадян щодо намірів їхніх родичів, які наразі знаходяться за кордоном. Тоді 36% відповіли, що їхні рідні точно повернуться, ще 32% — що можливо, якщо буде робота та безпека. Були й ті, хто вирішив залишитися за кордоном.

Чергове дослідження провела Громадянська мережа ОПОРА — 17% вже вирішили не повертатися до України після закінчення війни. Про це повідомила координаторка політичних програм організації Ольга Айвазовська, передає «Укрінформ».

«Ми проводили опитування в восьми країнах: сім країн, плюс Польща окремо. 55% громадян живуть так само, як вони жили в Україні. Тобто їхні економічне, фінансове становище не покращилось. В Україні вони жили не гірше, ніж зараз в Європі. 22% жили краще в Україні, ніж живуть зараз за кордоном. І лише 17% значно покращили своє фінансове становище. І близько 17% планують залишатися там навіть після закінчення війни. Вони вже прийняли таке рішення», — сказала Айвазовська.

За її словами, в Україні наразі перебуває близько 33 млн громадян, близько 1,5 млн українців знаходяться на територіях, які нині непідконтрольні уряду.

Ексклюзивний матеріал «Як велика війна змінила та ще змінить чисельність населення України: науковець розповів, чи буде після Перемоги бебі-бум», в якому свою точку зору на демографічні питання висловив заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи доктор економічних наук Олександр Гладун, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки «УЗ» у соцмережах

841

Читайте нас у Facebook та Instagram