Не все вирішує військком: чи можуть відправити до армії без проходження лікарської комісії — відповідь адвоката

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, і військовозобов’язаних українців продовжують відправляти до лав ЗСУ. Однак перед цим їм треба пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

І саме від висновку ВЛК залежить те, чи заберуть військовозобов’язаного до армії чи ні, розповіла ТСН адвокат Марина Бекало.

«Поки ВЛК не визнає громадянина придатним до військової служби за станом здоров’я, закликати його на військову службу під час мобілізації ТЦК та СП немає підстав», — каже вона.

Адвокат зазначає, що без проходження комісії військовозобов’язаного також не можуть звинуватити в ухиленні від військової служби, оскільки для цього необхідно мати висновок про його придатність до служби та документально підтверджений факт його неприбуття до ТЦК на порядку денному про відправлення на військову службу.

При цьому йдеться лише про відповідальність за кримінальною статтею 336, але від адміністративної відповідальності та можливого штрафу за неявку по повістці це не звільняє.

Нагадаємо, раніше українцям ще раз роз'яснили незаконність так званих «масових повісток».

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