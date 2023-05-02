Рада продовжила в Україні мобілізацію та воєнний стан: на який термін

Верховна рада, відклавши направлення на підпис президенту закон про відновлення доплат військовим, ухвалила законопроект, яким пропонувалося продовжити воєнний стан та мобілізацію в країні на 90 днів.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram, опублікувавши результати голосування депутатських фракцій і груп.

Як бачимо, усього за ухвалення законопроекту проголосували 326 нардепів.

Згідно з ухваленими законопроектами, які вчора, 1 травня, подав до Ради президент України Володимир Зеленський, воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать на 90 діб з 05:30 20 травня 2023 року.

Варто зауважити, що це було вже сьоме голосування парламенту щодо воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вчора, 1 травня, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію у країні. А сьогодні законопроєкти були підтримані Комітетом Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони.

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