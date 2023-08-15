«Слуга народу» співпрацює з ОПЗЖ через фірму псевдопсихолога Спартака Субботи та перераховує йому мільйони з дербюджету, — «Детектор Медіа»

Партія «Слуга народу» на чолі з головою Оленою Шуляк співрпацює із забороненою ОПЗЖ через компанії нещодавно викритого псевдопсихолога та «коуча» Спартака Субботи. Завдяки зв’язкам з партією влади фірми Спартака Субботи багато років отримували мільйони з державного бюджету. А «слуги» мали можливість залучати голоси ОПЗЖ під час голосування за сумнівні закони. Про це йдеться у статті-розслідуванні «Детектор Медіа», підготовленої за участі руху «Чесно».

«У 2019-му, в рік президентських і парламентських виборів, блогер та нібито психолог Спартак Суббота створив Інститут когнітивного моделюванн (ІКМ). Спершу цей інститут працював виключно в освітньому напрямі. На початку 2020 року „Слуга народу“ перерахувала йому 5 мільйонів гривень. Перед тим, як укласти договір на таку значну суму, новостворений інститут перепрофілювався і почав займатися соціологічними дослідженнями. По суті, партія влади, яка почала отримувати кошти з державного бюджету від платників податків, після року роботи в парламенті вирішила віддати 5 мільйонів нещодавно створеному товариству, яке не мало сталої професійної репутації у цій сфері», — йдеться у статті.

Окрім того, Спартак Суббота проводив онлайн-курс для нардепів «Слуги народу» у квітні 2020 року. А серед працівників його ІКМ з'явилася дочка чинної голови партії — Дар'я Шуляк. Інститут, куди пішли кошти партії, для неї став одним із перших місць роботи, йдеться у матеріалі.

«Тоді «Слуга народу» була для інституту Спартака ключовим клієнтом, який давав 80% річного доходу. За рік компанія отримала 6 мільйонів гривень, з них майже 5 мільйонів — від «слуг», — пише «Детектор Медіа».

Поки Дар'я Шуляк працювала в цьому інституті, у нього з'явився ще один клієнт — медіахолдинг Live Network нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара. Інститут когнітивного моделювання керував медіахолдингом Вадима Столара Live Networks. Вони обслуговували його канали та водночас намагалися рятувати його репутацію, йдеться у статті.

«Зв'язки Олени Шуляк зі Столаром значно глибші. Давня бізнес-партнерка Шуляк Катерина Редько стає в цей момент співпраці з інститутом керівницею „Парус Холдінгу“. Крім того, секретарем комітету, який очолює Шуляк, є Дмитро Ісаєнко — забудовник і депутат групи Столара. Це може також пояснювати, чому колишні члени ОПЗЖ дали ключові голоси під час прийняття скандальної містобудівної „реформи“ 5655, проти якої виступив Європарламент. Саме Олена Шуляк є одним із ключових авторів цього законопроєкту», — йдеться в розслідуванні.

Також інститут Суботи співпрацював з Міжнародним фондом Вадима Новинського «Покровъ». Новинський, як і Столар, — фігурант «Реєстру Zрадників», який упорядковує рух «Чесно». Водночас ІКМ співпрацював з багатьма міністерствами.

«Серед клієнтів інституту є не лише фігуранти «Реєстру Zрадників» чи партія «Слуга народу». Кабмін теж направляє сюди наші податки. На сайті організації є інформація про співпрацю з МОЗ, Мінцифри, Міндовкілля, Мінкультом та навіть МЗС. Причому тендерні закупівлі з-поміж усіх міністерств проводив лише Мінкульт. А всі решта працюють з інститутом без тендерів. Отже, Інститут когнітивного моделювання став тим інструментом, який одночасно працює з партією влади, міністерствами та урядом, а також відбілює репутацію фігурантів «Реєстру Zрадників» і співпрацює з колишніми «регіоналами», — йдеться у матеріалі «Детектор Медіа».

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