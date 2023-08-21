«Не ганьбіться»: українські біженці у Польщі обурили Анатолія Анатоліча

Відомий телеведучий Анатолій Анатоліч обурився через українців, які за кордоном між собою розмовляють російською. Він поділився в Instagram враженнями від поїздки до Варшаві. Там його обурило, що чимало українців між собою говорять російською і їх дуже складно відрізнити від росіян. Шоумен закликав всіх за кордоном говорити між собою виключно українською.

«Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Я побув один день у Варшаві і зрозумів — тут дійсно багато росіян. Проблема в тому, що визначити українець це чи росіянин, майже неможливо. Ви можете вдома розмовляти російською, якщо вам так зручно. Якщо ви хочете ідентифікувати себе як українці, єдиний спосіб — це розмовляти українською. Шановні українці, я дуже вас прошу, розмовляйте українською на людях за кордоном. Не ганьбіться», — пояснив шоумен.

Анатоліч також наголосив, що жодним чином не хейтив російськомовних українців.

«Це був допис не про ненависть до „російськомовних“. Це було про любов і повагу до свого рідного. Я просто не розумію, як можна не користуватися таким унікальним, яскравим і тільки нашим. Це я про мову. А скільки в переході на українську на людей чекає приємних сюрпризів, це взагалі щось», — пояснив ведучий.

Як писали «ФАКТИ», раніше співак Сергій Бабкін потрапив у скандал в США через російськомовну пісню.

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