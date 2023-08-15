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Сергій Бабкін потрапив у скандал в США через російськомовну пісню

12:45 15 серпня 2023
Сергій Бабкін

Співак Сергій Бабкін, який під час війни разом із дружиною на трьома дітьми виїхав за кордон, потрапив у скандал в США. Артист зараз перебуває в благодійному турі містами США та Канади, виступає разом із гуртом 5'nizza та співає російською «Солдат забытой богом страны».

Це обурило українців, які були присутні на концерті. Серед глядачів був і колишній хлопець Ксенії Мішиної Олександр Еллерт, який під час повномасштабної війни в Україні живе і працює в Америці.

«Нещодавно я був на концерті одного улюбленого гурту 5'nizza. Це були добрі емоції, ностальгія, круті спогади», — зазначив Еллерт.

Проте його обурило те, що Сергій Бабкін та Андрій Запорожець виконали хіт «Солдат» російською. Олександр також підкреслив, що в залі були й громадяни країни-агресора.

Після хвилі хейту в коментарях на захист Бабкіна стала його дружина Сніжана. Вона пояснила, що гурт «5'nizza» та Сергій Бабкін — різні музичні проекти. За її словами, колектив виконує пісні російською. Вона запевнила, що Бабкін на сольних концертах не співає мовою окупанта. І оскільки наразі благодійний тур саме у «5'nizza», на сцені лунає репертуар гурту — російською.

Нагадаємо, раніше в мережі розкритикували Віру Брежнєву, яка з українським прапором виконувала пісню російською.

Багато артистів відмовилися від російськомовного репертуару. Зокрема Макс Барських переклав свої хіти.

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