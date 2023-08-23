«Мій годинник завжди йтиме за київським часом»: дочка Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна презентувала пісню

Співачка та сонграйтерка Nora Polinnia (Поліна Нікітіна), що наразі навчається в Нью-Йорку, представила новий трек Bunker. У ньому юна співачка розповідає про переживання українських підлітків під час війни. Паралельно з треком Поліна презентувала емоційний кліп, у фіналі якого від імені українців звернулася до світу: «Світ нарешті знає нас… Та якою ціною? Ми намагаємось заснути, але тривожно прокидаємось. Бо наші будильники звучать, як повітряна тривога. П’ята година ранку, схованка в метро… це триватиме довіку. Нам здаватиметься, що ми забули, та наші тіла пам’ятатимуть холод лютого. Я залишила домівку, та де б я не була, одна річ залишиться незмінною: мій годинник завжди йтиме за київським часом».

Поліна — дочка української артистки Ольги Горбачової та продюсера Юрія Нікітіна. Вона через музику говорить про болюче сьогодення та агресію росіян з різних точок зору, зокрема розкриває тему самотності, на яку прирекли величезну кількість молодих людей, розкиданих по всьому світу.

Цікаво, що Nora Polinnia написала Bunker ще на початку повномасштабного вторгнення, та випустила тільки зараз, коли отримала грант на розвиток творчості від своєї нової школи у Нью-Йорку. Дівчину нагородили не лише за успіхи в навчанні, а й за її соціальну позицію. А кліп Поліни про події в Україні Gotham розіслали від школи по підлітковим американським виданням та визнали її справжнім громадянином світу. Дівчина відповідально поставилася до розпорядження коштами і витратила їх на створення проєкту Bunker. Мета Nora Polinnia — вчергове нагадати одноліткам-американцям про трагічні події в Україні.

Раніше «ФАКТИ» писали, у Запоріжжі загинули вуличні музикантки, які в момент ракетної атаки давали концерт на підтримку ЗСУ.

На фото в заголовку Поліна з мамою Ольгою Горбачовою

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