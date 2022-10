Пішла шляхом зіркових батьків: донька Юрія Нікітіна й Олі Горбачової випустила дебютний кліп

Старша донька продюсера Юрія Нікітіна та співачки й ментори Олі Горбачової Поліна пішла шляхом зіркових батьків. 13-річна дівчина випустила дебютну пісню англійською й анімаційний кліп GOTHAM. Поліна заявила про себе у шоу-бізнесі під ім’ям Nora Polinnia.

Слова пісні Поліна написала сама, а музику — її однокласник. У композиції вони передали свої відчуття та тривоги, які переживають підлітки через російську агресію. Роз'їхавшись по світу, вони ділитися своїми емоціями та виклали свої переживання за допомогою музики.

Gotham у кліпі — це місто-примара, і саме на таке місто-привид росія намагається перетворити кожне українське місто.

«Кліп мав би стати саундтреком до Геловіну, але найстрашніше відбувається зараз у реальному житті кожного українця», — каже Поліна.

Як розповів «ФАКТАМ» Юрій Нікітін, донька давно займається музикою, сама багато пише й мріє стати професійною співачкою. Вони з Ольгою лише підтримують вибір доньки.

«Поліна вже написала свій перший альбом, але не випустила його через війну. Там було багато позитивних пісень, які зараз не на часі. Нас, як батьків вразила глибина, яку діти заклали в кліпі Gotham. Це дуже емоційно», — зазначив Юрій.

