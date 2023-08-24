Тищенко анонсував помсту власників кол-центрів!

Народний депутат Микола Тищенко анонсував множинну появу фейкових записів його голосу на телеграм-каналах із сумнівною репутацією! Тищенко стверджує, що ця чорна кампанія ініційована власниками шахрайських кол-центрів, які він спільно з депутатською тимчасовою слідчою комісією активно закриває по всій країні!

«Профспілка власників кол-центрів наносить відповідний удар! Найближчою годиною у телеграм-каналах з сумнівною репутацією будуть розміщені аудіозаписи, в яких згенерований нейромережею голос беззв'язно обговорює якісь домовленості про припинення моєї війни з кол-центрами. Цей голос не мій, і таких переговорів ніколи не було, цей фейковий голос згенерований за допомогою нейромережі!» — заявив Микола Тищенко у відео на своєму телеграм-каналі.

Він стверджує, що всі записи створені з використанням нейромереж, які працюють за принципом нещодавно анонсованої компанією Apple Inc функції «Власний голос» у новій версії операційної мережі для iPhone.

«На жаль, змушений констатувати той факт, що шайрайством у кол-центрах займаються технічно дуже підковані молоді люди, які контролюють частину телеграм-каналів в Україні та вміють користуватися нейромережами. В інтернеті є десятки нейромереж, що дозволяють підробляти голоси, функція підробки голосу вже є навіть у нової версії операційної системи для iPhone і називається там „Мій голос“, ви легко це можете перевірити. Для публічних людей, у яких багато контенту з оригіналами голосу, нейромережі вже є серйозною проблемою. Ці технології активно використовують в росії, підробляючи нейромережами голоси відомих осіб з України вони створюють пропагандистський контент!» — аргументує Тищенко.

Найближчим часом Тищенко анонсує закриття кол-центрів у Миколаєві та Івано-Франківську, а також кримінальне переслідування власників цих кол-центрів, які, на його думку, ховаються у Монако, Мексиці та Лондоні.

«Відкриття кол-центрів у Миколаєві чи Івано-Франківську, подалі від Києва, не допоможе! Власники кол-центрів, що ховаються в Монако, Мексиці чи Лондоні, зазнають покарань за свої злочини! Це війна! Ще один фронт, який послаблює українську обороноздатність! Краде гроші у громадян України та Євросоюзу! Тим самим завдаючи великої шкоди Україні, руйнуючи наш імідж і, найстрашніше, допомагаючи агресорові!» — повідомив Тищенко і пообіцяв, що далі буде дуже гаряче.

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