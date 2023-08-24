Красуня-автогонщиця загинула за пів року до весілля (фото)
Відома американська автогонщиця 24-річна Ешлі Альбертсон, яка виступала за команду триразового чемпіона серії NASCAR Тоні Стюарта, загинула у страшній ДТП в окрузі Джексон (штат Індіана), повідомляє New York Post. Раніше під час автоперегонів у США загинули двоє дітей.
За інформацією видання, дівчина поверталася з відпустки разом зі своїм 31-річним коханим Джейкобом Келлі, який був за кермом GMC Terrain. Несподівано автомобіль пари підрізав чорний Chevrolet Malibu. На емоціях водії розпочали «війну» на дорозі, внаслідок чого сталося зіткнення. Машина, в якій була гонщиця, відлетіла з траси в поле, а саму Ешлі викинуло з машини.
Альбертсон та її нареченого доправили гелікоптером до лікарні, де лікарі констатували смерть красуні-автогонщиці. Коханий Ешлі, а також 22-річний водій іншого авто та його неповнолітній пасажир відбулися незначними травмами.
«Це найважчий пост, який я коли-небудь писав, — написав у Facebook батько спортсменки Тодд Альбертсон. — Вона була гарною дитиною, найкращою людиною, їй просто подобалися перегони, вона любила людей».
Додамо, що Ешлі та Джейкоб мали зіграти весілля 24 березня 2024 року.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 18-річний гонщик Формули-1 загинув у страшному зіткненні на чемпіонаті Європи.
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