Красуня-автогонщиця загинула за пів року до весілля (фото)

Відома американська автогонщиця 24-річна Ешлі Альбертсон, яка виступала за команду триразового чемпіона серії NASCAR Тоні Стюарта, загинула у страшній ДТП в окрузі Джексон (штат Індіана), повідомляє New York Post. Раніше під час автоперегонів у США загинули двоє дітей.

За інформацією видання, дівчина поверталася з відпустки разом зі своїм 31-річним коханим Джейкобом Келлі, який був за кермом GMC Terrain. Несподівано автомобіль пари підрізав чорний Chevrolet Malibu. На емоціях водії розпочали «війну» на дорозі, внаслідок чого сталося зіткнення. Машина, в якій була гонщиця, відлетіла з траси в поле, а саму Ешлі викинуло з машини.

Альбертсон та її нареченого доправили гелікоптером до лікарні, де лікарі констатували смерть красуні-автогонщиці. Коханий Ешлі, а також 22-річний водій іншого авто та його неповнолітній пасажир відбулися незначними травмами.

«Це найважчий пост, який я коли-небудь писав, — написав у Facebook батько спортсменки Тодд Альбертсон. — Вона була гарною дитиною, найкращою людиною, їй просто подобалися перегони, вона любила людей».

Додамо, що Ешлі та Джейкоб мали зіграти весілля 24 березня 2024 року.

Ешлі Альбертсон із нареченим

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 18-річний гонщик Формули-1 загинув у страшному зіткненні на чемпіонаті Європи.

Фото Facebook

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