18-річний гонщик Формули-1 загинув у страшному зіткненні на чемпіонаті Європи (відео)

Трагедія сталася під час гонки на регіональному чемпіонаті Європи з «Формули-1», що проходила на трасі Спа-Франкоршамп у Бельгії.

18-річний голландець Ділано Вант Хофф не впорався з керуванням на мокрій від дощу трасі та за поганої видимості, допустивши моторошне зіткнення. Момент аварії, в якій, крім Ділано, було задіяно ще шість автомобілів, потрапив на відео. Враховуючи масштаби того, що сталося, те, що загибеллю все завершилося лише для юного голландця, можна назвати великою удачею. А після трагічного випадку гонка так і не була поновлена…

Свої співчуття висловив дворазовий чемпіон Формули-1, співвітчизник Вант Хоффа — Макс Ферстаппен. «Шалено боляче дізнаватися жахливі новини про Ділано… Хочу висловити свої співчуття його родині та близьким. Спочивай із миром», — написав Макс на своїй сторінці у Twitter.

Extremely sad to hear the news про Dilano today. I want to send my condolences to Dilano's family and loved ones.



Rest in peace pic.twitter.com/4XeowMZCsi July 1, 2023

Додамо, що це вже не перший випадок зі смертельним підсумком на даній трасі. У 2019 році тут же в подібній аварії загинув французький пілот Антуан Юбер — його машину після удару розірвало навпіл.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий гонщик-чемпіон Бенце Свобода помер після жахливої аварії.

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