«Зберігайте спадщину великої росії»: як Ватикан пояснив похвалу російському імперіалізму від Папи Римського

Ватикан змушений був пояснити слова Папи Римського про «велику росію», які викликали обурення в Україні. Франциск, який раніше переніс операцію, у режимі телемосту 25 серпня взяв участь у зустрічі з молодими російськими католиками, яка проходила того дня в базиліці Святої Катерини в Санкт-Петербурзі.

Захід відбувся у рамках Всеросійської зустрічі католицької молоді, яку Ватикан розглядає як продовження Всесвітнього дня католицької молоді, що відбувся на початку серпня у Лісабоні.

«Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки. великої матері-росії, крокуйте вперед із цим. Зберігайте цю спадщину, бережіть її, дякую вам» , — сказав у привітальній промові Франциск.

Ці слова сподобалися Кремлю. Прес-секретар російського диктатора путіна Дмитро Пєсков сказав: «Держава займається тим, щоб цю спадщину постійно нести в нашу молодь, нагадувати їм про це. Те, що понтифік звучить з цими зусиллями в унісон, це дуже втішно».

В Україні похвала російського імперіалізму з вуст Папи Римського спричинила хвилю обурення.

Українська греко-католицька церква виступила із критикою Франциска.

«Існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму та імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні — війни, яка щодня приносить смерть та руйнування для нашого народу. Приклади, наведені Святішим Отцем, насправді суперечать його науці про світ, адже він завжди засуджував будь-яку форму прояву імперіалізму в сучасному світі і попереджав про небезпеку крайнього націоналізму, наголошуючи, що саме він є причиною «третьої світової війни частинами», — йдеться у заяві глави УГКЦ Святослава.

Відреагував на заяву Папи Римського та МЗС України.

«Прикро, що російські великодержавні ідеї, які є причиною хронічної агресії росії, свідомо чи несвідомо звучать з вуст Папи Римського. Подібною імперіалістичною пропагандою та твердженням про те, що велику росію має бути врятовано, Кремль виправдовує вбивство тисяч українців» — заявив представник МЗС України Олег Ніколенко.

Глава служби друку Святого престолу Маттео Бруні 29 серпня так пояснив слова Папи Римського: «Папа Римський… хотів закликати молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій культурній та духовній спадщині росії, і вже точно не вихваляти імперіалістичні логіки та державних діячів, що наводяться для позначення певних історичних періодів».

Раніше у Ватикані повідомляли про те, що в Україні та росії заявили про готовність «обговорити перемир'я» .

51

Читайте нас у Facebook та Instagram