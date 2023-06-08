Папу Римського екстрено госпіталізовано: названо причину

Стало відомо про термінову госпіталізацію Папи Римського. 86-річного Франциска поклали в лікарню Джемеллі в Римі. Пресслужба Ватикану повідомила, що понтифіку зробили операцію на кишківнику, яка пройшла успішно.

Відомо, що днем раніше Франциск пройшов у Джемеллі обстеження. Воно було викликане тим, що у нього знову виявили дивертикуліт. Так лікарі називають запалення дивертикулів. Це може призвести в підсумку до кишкової непрохідності.

Франциску вже робили операцію на кишківнику 2021 року. На початку поточного року він повідомив в одному з інтерв'ю, що запалення дивертикулів знову загострилося.

«У другій половині дня понтифіку зробили лапаротомію й операцію на черевній стінці під загальною анестезією», — прояснив 7 червня офіційний представник Ватикану Маттео Бруні. Він додав, що йдеться про видалення грижі. Саме вона, на думку медиків, «спричиняє повторювані, болючі симптоми, що погіршуються», у Франциска.

«Перебування в медичному закладі триватиме кілька днів, щоб забезпечити нормальний післяопераційний перебіг і повне функціональне відновлення», — додав Бруні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що перед Великоднем Папа Римський провів кілька днів у лікарні із запаленням легенів.

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