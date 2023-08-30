Переїзд в інше місто та весілля: гороскоп на вересень 2023 року для всіх знаків Зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на вересень 2023 року для всіх знаків Зодіаку. На думку Людмили, місяць для багатьох виявиться успішним у діловому та особистому житті. А п'ять знаків Зодіаку у вересні чекає беззаперечний фінансовий успіх.

Овен

Представникам символу зірки рекомендують частіше прислухатися до думки інших людей. У вересні інтуїція може вас підвести, тому не варто розраховувати на себе. Пам'ятайте, що важливі рішення слід ухвалювати, вислуховуючи всі сторони та прораховуючи можливі варіанти.

Телець

Місяць виявиться для представників знака дуже активним у плані особистого життя. Відволічіться від роботи, дайте собі перепочинок і зверніть свій погляд на тих, хто поруч. Якщо ви ще не знайшли собі «другу половинку», зараз для цього саме час.

Близнюки

Творчі плани у вересні просто вируватимуть. Не варто відмовлятися від нових пропозицій, навіть, здавалося б, найнеймовірніших. Зараз можуть бути ухвалені рішення, які повністю змінять ваше життя.

Рак

Недовірливим представникам знака найкраще «закритися» в собі і не прислухатися до думок оточуючих. Вони вас тільки дратуватимуть і збиватимуть з дороги. Але не перестарайтеся — самітництво може обернутися для вас проблемами емоційного плану. У всьому потрібна золота середина.

Лев

У вересні саме час взятися за реалізацію своїх планів. А якщо таких немає, час задуматися про них. Зірки будуть супроводжувати у всіх ваших починаннях. Отже не варто упускати такий шанс.

Діва

Місяць для представників знака буде складним щодо прийняття рішень. Нерішучість супроводжуватиме кожну вашу спробу. Але не треба зневірятися. Просто зараз не час для змін. Поліпшення настане у другій половині місяця.

Терези

Робочі завдання вирішуватимуться самі собою — зірки розпочинають програму «підтримки Терезів». Але не варто забувати про те, що від ваших зусиль залежить також дуже багато. Зосередьтеся на плануванні та не забувайте при цьому про особисте життя.

Скорпіон

Вересень для представників знаку стане вдалим у особистому житті. Якщо ви планували освідчитися в коханні — зараз саме час. Початок місяця добрий для організації весілля. Не забувайте, що підтримка емоційного тонусу для вас дуже важлива.

Стрілець

Робочі питання представникам знака відійдуть на задній план. Вся увага буде приділена вирішенню сімейних питань. Саме час зайнятися ремонтом чи перестановкою. Гарний період для ухвалення рішення переїхати до іншого міста.

Козеріг

Початок осені супроводжуватиметься занепадом сил. Але не варто сумувати — у другій половині місяця все налагодиться. Займіться профілактикою здоров'я та дозвольте собі трохи розслабитись.

Водолій

Не варто виявляти активність у першій половині місяця. Особливо це стосується Водоліїв, які планують серйозні зміни на роботі. А ось у другій половині місяця сміливо можете «кидатися в бій» — у вас все вийде.

Риби

Короткий відпочинок піде на користь недовірливим представникам знаку. Це допоможе їм набратися сил перед настанням холодної пори року. Більше часу приділяйте собі, ходіть у кіно, читайте книжки. Сили, які ви знайдете у вересні, допоможуть вам підтримувати свій емоційний стан у тонусі ще дуже довго.

Раніше «ФАКТИ» публікували прогноз мольфара Макса Гордєєва, який розповів, що чекає Україну у вересні: «Під загрозою Київ, Дніпро і ще 5 міст».

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