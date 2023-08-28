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Під загрозою Київ, Дніпро і ще 5 міст: мольфар розповів, що чекає Україну у вересні

19:10 28 серпня 2023
Макс Гордєєв

Незважаючи на сподівання українців, ситуація з обстрілами українських міст не покращиться у вересні. Про це в інтерв'ю УНІАН сказав мольфар Макс Гордєєв.

«Так, під найбільшою загрозою зараз Чернігів, Дніпро, Харків, Київ, Одеса, Херсон. В Запоріжжі буде надскладна ситуація. В цілому кожного тижня може бути подібна ситуація, яка нещодавно була у Чернігові. Зараз окупанти максимально нагнітають та роблять так, щоб ми зупинили війну. Тобто вони виснажуватимуть наше ППО. Також щодо обстрілів можу сказати, що „випадають“ майже всі регіони, однак південь більш активний — знову таки Запоріжжя, Херсон, Донецьк, Луганськ. І, звичайно, центр. Вони намагатимуться проривати Київ. У вересні буде дуже важко», — вважає він.

На думку мольфара, дуже уважними українцям потрібно бути 1, 5−7, 12, 14, 17, 20−24, 27, 29−30 вересня. 1 вересня буде найскладнішим днем як на фронті, так і загалом по ситуації в Україні. Також будуть проблеми з технікою. Через це ЗСУ не зможуть рухатися швидше.

«У зв'язку з цим глобальних перемог чекати не варто, але постійно відбуватимуться якісь події, які змінюватимуть хід війни на користь України», — уточнює Гордєєв.

Він додає, що на полі бою у вересні буде декілька важких битв. Тому наразі дуже необхідна підтримка людей з тилу, у тому числі і фінансова. Ворог також багато що втрачатиме.

На жаль, воєнний стан не скасовуватимуть ще довго. Також будуть певні ситуації з мобілізацією, через що може виникнути бунт. Також в поточному році можна не чекати закінчення війни. У наступному — можливо. Причина — в тому, що війна, на думку фахівця, а вигідна багатьом структурам.

Як писали «ФАКТИ», раніше британський генерал Річард Берронс назвав три сценарії закінчення війни в Україні.

Фото: instagram.com/maxgord

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