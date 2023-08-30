В Україні триває мобілізація. Але військові закликають владу посилити її. Остання озвучена цифра, необхідна для фронту, — 500 тисяч осіб. Чи має підставу для відстрочки розлучений одинокий батько? А чи завжди її має батько трьох дітей? Чи законне вручення повісток через родичів? Люди «набралися» різних фейків і небилиць в результаті пошуку відповідей на форумах і у месенджерах, пояснює адвокат Роман Сімутін, який розібрав та спростував найпоширеніші міфи

«МІФ № 1. «Якщо я розлучуся і в рішенні суду пропишуть, що неповнолітня дитина проживає зі мною — тоді я ж не підлягаю мобілізації?» Ще пів року тому, ТЦК вважало це підставою для умовного надання статусу чоловіка, який самостійно виховує дитину віком до 18 років. Зараз такий номер не пройде: ТЦК вимагають, зокрема рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або встановлення факту самостійного виховання дитини. Не ходіть по нотаріусах і не укладайте договори на утримання дитини — це гроші на вітер.

МІФ № 2. «Прийшли додому з ТЦК та вручили повістку матері чи батьку. Вона ж вважається врученою, бо це мої батьки, правильно?» Повістка вважається належним чином врученою безпосередньо вам, особисто або шляхом вручення рекомендованого листа. Крапка. Якби спосіб вручення повісток через родичів був законний — можна було б пів країни пересадити.

МІФ № 3. «Я — біологічний батько трьох неповнолітніх дітей, розлучений. Я ж не підлягаю мобілізації?» Щодо відстрочки за цією підставою є чітка вимога закону: «На утриманні яких перебуває троє або більше дітей». Ключове слово — утримання. Якщо ви не сплачуєте або у вас є заборгованість зі сплати аліментів — ви підлягаєте мобілізації. А відстрочку матиме якраз чоловік, що одружився з вашою колишньою дружиною.

МІФ № 4. «ТЦК створений незаконно, вручення повістки, тобто оферту — не приймаю і т. п.» Чесно, навіть коментувати не хочу. Але якщо у когось є бажання спробувати обрати таку форму захисту — удачі. Вдалої посадки".

Ще один міф № 5, додає правник, — якщо є група інвалідності, то до служби особа непридатна.

«У нас МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) та ВЛК (військово-лікарська комісія) мають різні критерії оцінки придатності. МСЕК може встановити вам другу групу інвалідності, а ВЛК — визнати придатним. Тут варто пам’ятати: незалежно від групи інвалідності, ви можете проходити службу виключно у добровільному порядку, навіть якщо ВЛК визнала вас придатним.

МІФ № 6. «Маю підстави для відстрочки, студент або інвалід — тож мені не можуть вручити повістку?» Можуть, але для того, щоб вас не притягли до відповідальності, ви повинні повідомити про наявні підстави для відстрочки від мобілізації.

МІФ № 7. «Підприємство оформлює бронь, але мені вручили повістку. Я можу спокійно йти в ТЦК і мене не мобілізують?» Мобілізують. І таких випадків безліч. Вам варто дочекатися офіційного підтвердження бронювання".

Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення Олексія Резнікова, чи варто скоро чекати нової хвилі мобілізації.

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