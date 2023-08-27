«Орієнтуймося на цю цифру, це неминуче»: воєнний аналітик спрогнозував, скільки українців необхідно мобілізувати найближчих пів року

В Україні найближчим часом можуть оголосити додатковий призов до ЗСУ. Про це розповів екскомандир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий.



Військовий зазначив, що на війні головний солдат, а ракети, дрони, радари — це тільки допомога, передає 24 канал.

Зараз в Україні щомісяця мобілізують близько 10 тисяч людей. Така кількість покриває втрати, ротації тощо.

За словами Дикого, якби Україна почала мобілізацію одночасно з росіянами, то ситуація у нас була б краща. А Київ тільки з грудня — січня розгорнув велику хвилю — до армії призвали тих людей, які зараз переважно здійснюють наступ.

Дикий вважає, що як тільки стане ясно, що росія дійсно розпочинає велику хвилю мобілізації, треба відразу синхронно починати свою.

«Найближчі пів року нам треба мобілізувати приблизно пів мільйона українців. Орієнтуймось на цю цифру, це неминуче», — зазначив Дикий.

За його словами, «краще піти зараз і мати шанс, що ми наступного року цю війну перемогою закінчимо, аніж відкладати».

Нагадаємо, в Генштабі вважають, десять тисяч осіб необхідно мобілізовувати щомісяця, щоб просто втримувати чисельність Сил оборони на існуючому рівні.

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