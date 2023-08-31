Мінфін листом від 16.08.2023 повідомив на всю країну, що з 2024 року в місцеві бюджети буде зараховуватись 60% ПДФО замість 64%, як це було раніше. Причиною вилучення доходів у громад Мінфін озвучив керівництву держави та народним депутатам від монобільшості — нібито муніципалітети неефективно використали додаткові 4% ПДФО. А вже 28.08.2023 звернувся в регіони за інформацією про використання тих 4%, які вже вирішив забрати.

Про це йдеться в авторському блозі народної депутатки 7-го та 8-го скликань, радниці голови Асоціаціі міст України Оксани Продан «Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?».

Вона нагадала, що 30 вересня 2021 року центральна влада під патронатом Президента України уклала з органами місцевого самоврядування Меморандум, за яким муніципалітети зобов’язались стримати тарифи на тепло, а центральна влада пообіцяла надати додаткові фінансові ресурси, зокрема 4% ПДФО.

«Після заяви Мінфіну про бажання вилучити 4% ПДФО з бюджетів громад у 2024-му Асоціація міст України вже 24.08.2023 надала відповідні розрахунки парламенту, уряду, Офісу Президента України, що 4% ПДФО недостатньо покриває потребу громад для стримування тарифів на тепло. І тут Мінфін зрозумів, що розрахунків своєї позиції немає та листом від 28.08.2023 звернувся до регіонів з проханням терміново надати інформацію про використання додаткових 4% ПДФО. Тобто, оголошуючи параметри місцевих бюджетів на 2024 рік без 4% ПДФО, Мінфін взагалі не володів інформацією та статистику для вищого керівництва держави та народних депутатів брав «зі стелі», — пояснює Оксана Продан.

Вона заявила, що громади говорять про тиск з центру на місцевих начфінів, щоб ті «намалювали» дані про те, що грошей Мінфін дав більше, ніж витратили на тепло у 2022 році.

«Але питання не тільки про це. Маніпуляції Мінфіну з 4% ПДФО є приводом для Президента, прем'єр-міністра та народних депутатів України поставити питання: обіцянка збільшити фінансування ЗСУ за рахунок вилучення „військового“ ПДФО у громад — теж нахабна брехня?» — наголошує експертка.

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