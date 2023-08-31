Тарифи на тепло зростуть через ініціативу Мінфіну забрати 4% ПДФО з місцевих бюджетів, — Продан
Мінфін листом від
Про це йдеться в авторському блозі народної депутатки 7-го та 8-го скликань, радниці голови Асоціаціі міст України Оксани Продан «Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?».
Вона нагадала, що 30 вересня 2021 року центральна влада під патронатом Президента України уклала з органами місцевого самоврядування Меморандум, за яким муніципалітети зобов’язались стримати тарифи на тепло, а центральна влада пообіцяла надати додаткові фінансові ресурси, зокрема 4% ПДФО.
«Після заяви Мінфіну про бажання вилучити 4% ПДФО з бюджетів громад у 2024-му Асоціація міст України вже
Вона заявила, що громади говорять про тиск з центру на місцевих начфінів, щоб ті «намалювали» дані про те, що грошей Мінфін дав більше, ніж витратили на тепло у 2022 році.
«Але питання не тільки про це. Маніпуляції Мінфіну з 4% ПДФО є приводом для Президента, прем'єр-міністра та народних депутатів України поставити питання: обіцянка збільшити фінансування ЗСУ за рахунок вилучення „військового“ ПДФО у громад — теж нахабна брехня?» — наголошує експертка.17