Хто й навіщо «заряджає» суспільство проти Резнікова: експерт про медіаатаки на Міноборони

Міністерство оборони України перебуває під довготривалою і системною атакою. Про це написав у блозі для «Фокуса» радник міністра оборони Олексій Копитько.

Він навів приклад фейку від критиків МО, коли у травні один з таких із посиланням на «джерела» опублікував інформацію, що підозрюваного в низці злочинів ексначальника департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького нібито випустили із СІЗО, але через день визнав, що «джерело» помилилося і Хмельницький у СІЗО.

«Це «торпеда», яку хтось заряджає. І її продукт — не «розслідування», а звичайний «злив», — зазначає Олексій Копитько.

Те саме джерело, за його даними, «переплутало множення з діленням» під час підрахунку ціни на пальне, однак йому вказали на помилку. Проте через півтора місяця голова антикорупційного комітету ВРУ повторила, що «МО купує дизель по 80».

Також він вказує на вкид щодо дебіторської заборгованості, коли МО звинуватили у «корупції» на 36 млрд, і згадує фейковий «російський паспорт» Олександра Лієва. Ці вкидання призвели до того, що частина політиків у США почала розкручувати тему контролю над постачанням зброї, що було трактовано журналістами, як те, що військово-політичне керівництво України втратило довіру партнерів, що цитували західні ЗМІ.

«Діючи в межах внутрішньоамериканської конкуренції в інтересах однієї з груп проти іншої, вони підривають фундаментальний принцип відносин України зі США — збереження бікамеральної біпартійної підтримки. Це діяльність з очевидними ознаками лобізму на шкоду своїй країні під час війни», — зазначив автор.

Олексій Копитько зазначає, що подібна діяльність у США можлива, тільки якщо ти зареєстрований як лобіст та іноземний агент.

За словами автора, провокатори атакують Міноборони в галузі, де проводяться реформи, — вони імітують діалог, щоб зібрати інформацію, і починають «критикувати» з позиції: «Якщо реформа провалюється, це провина тих, хто не прислухався до порад» і «Якщо ж реформа проходить успішно, то завдяки ним», що демотивує реформаторів і прискорює негативний добір. В якості прикладу він навів створення другого закупівельного агентства Міноборони, яке займеться ресурсним забезпеченням (їжа, пальне, форма тощо). У 2021 році про цей проєкт говорив міністр оборони Олексій Резніков.

«На ринку лобізму діє бізнес-політичне угруповання, яке намагається вибудувати монополію і нав'язати всім думку, що тільки його діяльність є еталонною, ґрунтується на моральному лідерстві та користується високою підтримкою. Тож усі інші або мають підлаштуватися, або стануть об'єктом атаки і перетворяться на „корупціонерів“. Для своїх атак на МО це угруповання активно використовує майданчики одного з олігархів і колишнього політика, в якого очевидні особисті мотиви», — підсумовує автор.

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