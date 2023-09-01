Відома австралійська астрологиня Анжела Перл вважає, що вересень буде в цілому непоганим місяцем для представників багатьох знаків зодіаку.

Водночас народжені під певними сузір'ями люди можуть розраховувати на неочікуваний прихід фінансових статків, а інші — на свіжий прилив нових почуттів і початок нового періоду у житті.

Прогноз експертки на вересень публікує сайт ТСН.

Овен

4 вересня Венера в 5 домі кохання принесе розкриття стосунків. Якщо були невирішені моменти, вони стануть ясними. Вплив Венери розкриє ваші таємниці. Також 5 дім відноситься до дітей, і питання щодо них отримають розв'язання.

З 4 вересня, Венера також стоїть за гроші, а 5 дім за бізнес. Очікуйте прибутків та можливостей з фінансами. Розпочніть планувати продажі або участь у подіях.

15 вересня Меркурій повертається до нормального руху в 6 домі роботи. Ви можете здійснити угоди, покращити здоров'я та навіть розпочати новий бізнес. Зосередьтеся на практичних діях та здоровому способі життя.

24 вересня Сонце в 7 домі партнерств і стосунків. Цей час підходить для романтичних зустрічей та роботи з партнерами. Марс також впливає на цей сектор, підсилюючи романтичні відчуття та бізнес партнерство.

29 вересня Повна місяця в знаку Овна активізує різні сфери вашого життя. Очікуйте завершення проектів та можливі зміни. Це може відноситися і до грошей. Важливі рішення можуть виникнути в цей час.

Звертаючи увагу на майбутні затемнення в жовтні, будьте готові до змін у стосунках та фінансах. Їх вплив може початися ще у вересні.

Телець

4 вересня Венера завершує ретроградний рух у 4 домі, принесе покупки, покращення дому, розв'язання конфліктів.

Молодий місяць 15 вересня в 5 домі підсилює творчість та можливе нове кохання.

Сонце в 6 домі з 24 вересня підштовхне до роботи та покращить рутину.

Повний місяць 29 вересня у 12 домі підсилить самопізнання та завершить деякі справи.

Очікуйте впливу двох жовтневих затемнень в другій половині вересня.

Близнюки

4 вересня Венера рухається вперед у 3 домі, покращуючи стосунки та контакти. Початок вересня сприяє знайомствам, відновленню романтичного спілкування та подорожам.

Юпітер та Сатурн ретроградні у 4 домі, затримуючи плани на імміграцію та зміни в домі. Уран ретроградний також, приносячи перешкоди.

15 вересня Молодий місяць у 5 домі сприяє творчості, коханню та можливій вагітності. Меркурій розвертається, активізуючи освіту та новий бізнес.

24 вересня Сонце в 6 домі поліпшує рутину, а Марс підсилює активність.

29 вересня Повня у 12 домі сприяє самопізнанню та завершенню справ. Очікуйте впливу жовтневих затемнень.

Рак

4 вересня Венера завершує ретроградний рух у 2 домі фінансів, підвищуючи ваші доходи та покращуючи самопочуття. Відновлення стосунків і позитивні зміни очікують на вас.

Юпітер стає ретроградним у 11 домі мрій, даруючи другий шанс для успішних спроб і нових знайомств. Відновити старі зв'язки та досягти своїх цілей буде можливо.

15 вересня Меркурій розпочинає прямий рух у 3 домі спілкування, відкриваючи двері для нових ідей, знайомств та покупок. Молодий місяць принесе важливі новини від родичів.

24 вересня Сонце і Марс активізують 4 дім, спонукаючи до зустрічей з батьками, занять вдома та нових заходів.

29 вересня Повня у 10 домі покаже вашу репутацію та розкриє таємниці. Плануйте можливу зміну роботи чи статусу, а також розгляньте свої цілі в новому світлі.

Жовтневі затемнення відчуєте вже в вересні, зміни стосовно родини, дому та мрій будуть актуальними.

Лев

4 вересня Венера припиняє ретроградний рух в 1 домі зовнішності, покращуючи романтичні стосунки та самооцінку. Юпітер розгортається в 10 домі кар'єри разом із ретроградним Ураном, сприяючи змінам у проєктах та новому сприйняттю оточення.

15 вересня Меркурій розпочинає прямий рух у 2 домі грошей, відкриваючи шлях до покупок та робочих відповідей. Молодий місяць підтримає грошовий потік та енергію, сприяючи публічним виступам.

24 вересня Сонце та Марс активізують 3 дім контактів і навчання, спонукаючи до спілкування та навчання. Зустрічі з родичами та новини від них будуть на порядку денному.

29 вересня Повня в 9 домі розширить світогляд через подорожі та новий інсайт, розширюючи ваші можливості.

У вересні вже буде відчуватися вплив жовтневих затемнень, особливо для левів, які відчують зміни у сферах знайомств та кар'єри.

Діва

4 вересня Венера розгортається в секторі грошей та кохання, прискорюючи фінансові процеси та покращуючи стосунки. Примирення та новий рівень стосунків обіцяють рост кохання. Юпітер та Уран підуть назад у 9 домі, сприяючи можливостям, але рекомендуючи ретельно планувати та готуватися.

15 вересня Меркурій закінчує ретроградний рух у 1 домі Діви, надаючи чіткі відповіді та стимулюючи впевненість. Новий Місяць відзначиться енергетичним наповненням та можливістю для змін.

24 вересня Сонце вступає у 2 дім грошей, але Марс може викликати витрати, вимагаючи розумне фінансове управління.

29 вересня Повний Місяць у 8 домі підкреслює важливість фінансових аспектів спільних стосунків та можливостей отримання коштів від різних джерел.

Терези

15 вересня Молодий місяць активує 12 дім, спонукаючи до змін та визволення. Зміна роботи, благодійність, медичний огляд чекають вас. Ймовірні новини від далеких місць та можливість еміграції.

Меркурій припиняє ретроградний рух у 12 домі, розкриваючи таємниці та надаючи енергії. Подорожі та нові знайомства стають актуальними.

24 вересня Сонце вступає в 1 дім, додаючи енергії та впевненості. Ви стаєте центром уваги, а Марс у Терезах активізує вас фізично та додає сміливості.

29 вересня Повня в 7 діму розв'язує стосункові питання та знайомства, впливаючи на контракти та партнерство. Ця подія стане точкою вирішення у вашому житті.

У вересні два затемнення вкажуть на зміни, які наближаються в жовтні. Перше затемнення в Терезах активізує ваш бажані зміни, а друге вплине на фінанси та особисту сферу.

Скорпіон

4 вересня Венера повертається в 10 дім, принеся розкіш у кар’єрі та особистому житті. Дисгармонія на роботі зміниться на спокій, а романтичні стосунки засяють новим вогнем. Завершення ретроградності Венери позначить кінець незручностей.

Того ж дня, 4 вересня, Юпітер у 7 домі почне свій рух, впливаючи на стосунки та партнерство. Навіть у ретроградному русі, Юпітер принесе можливості та нові знайомства. Зміни у стосунках та рішення щодо партнерства будуть актуальними.

15 вересня Новий Місяць в 11 домі збудить бажання до розвитку та нових знайомств. Рух Меркурія в прямому напрямку підтримає покупки та підписання документів. Розпочніть онлайн-проекти та реалізуйте свої мрії.

24 вересня Сонце в 12 домі запросить до завершення справ та внутрішнього відшуку. Марс у Терезах надасть сміливості та енергії. Фізична активність стане важливою.

29 вересня Повня в 6 домі акцентує на рутину та здоров’я. Зміни в роботі та оздоровчі кроки будуть під впливом цього періоду.

У вересні затемнення налаштують на майбутні зміни, особливо в останній декаді місяця. Приділіть увагу новинам та взаєминам.

Стрілець

4 вересня Венера припиняє ретроградний рух в 9 домі удачі та подорожей, що сприятиме легкості та успіхам. Юпітер і Уран ретроградні в 6 домі роботи — другий шанс, старі клієнти, відрядження, медогляд.

15 вересня Меркурій розвертається в 10 домі досягнень, сприяючи укладанню договорів та підвищенню репутації. Молодий місяць — нові ідеї та статус.

4 вересня Сонце в 11 домі майбутнього — розуміння бажань, нове оточення. Марс додасть енергії, соцмережі.

29 вересня Повня в 5 домі кохання — час із коханою людиною, рішення про бізнес.

Ретроградний Сатурн та Нептун у 4 домі нерухомості — невирішені ситуації до листопада, можливий візит родичів.

У жовтні два затемнення — вплив вже з вересня. Для стрільців — зміни в майбутньому та роботі.

Козоріг

4 вересня Венера завершує своє ретроградне рух і переходить у прямий рух в 9 домі успіху, подорожей та пізнань. Очікуйте позитивних змін у цих сферах.

Того ж дня, Юпітер стає ретроградним в 6 домі роботи та рутини, а також ретроградний Уран знаходиться в 5 домі творчості та дітей. Перегляньте свої плани і можливості, але рішенням по роботі та творчості варто займатися пізніше.

15 вересня Меркурій завершує свій ретроградний рух і переходить у прямий рух в 9 домі знань. Це сприятливий час для укладання угод та важливих рішень. Далі, Меркурій у цьому домі підсилює можливості для навчання та спілкування з іноземцями.

24 вересня Сонце входить у 10 дім кар'єри і досягнень, сприяючи вам у роботі над запланованими цілями. Марс також знаходиться в цьому домі, підсилюючи енергію для досягнення успіху.

29 вересня Повня в 4 домі проживання та сім'ї приносить можливість розкрити важливу інформацію або завершити проекти пов'язані з місцем проживання.

Зверніть увагу, що в наступному місяці буде затемнення, вплив якого почуєте вже в вересні. Вас чекають можливості з отримання дипломів чи робіт, а також можливі зміни в сфері кохання та сім'ї.

Водолій

4 вересня Венера розвертається в 7 домі стосунків, що може призвести до приємних клієнтів та знайомств. Легше домовлятися, нове кохання або відновлення зв'язків. Юпітер ретроградний в 4 домі нерухомості, можливий ремонт до Нового року. Ретроградний Уран тут — переїзд та поповнення родини.

15 вересня Меркурій в 8 домі фінансів, енергія та співпраця. Новий місяць — нова співпраця та можливі інвестори. Тривалість стосунків, психотерапія, таємниці.

24 вересня Сонце та Марс в 9 домі — активність, знайомства з іноземцями, навчання, популярність. Юридичні справи зрозуміліше.

29 вересня Повня в 3 домі — медійність, розширення світогляду, нові ідеї, зміни транспорту та новини від родичів.

У жовтні два затемнення вплинуть на вас, відчутні вже у вересні. Для водоліїв — зміни в далеких землях та житлі.

Риби

4 вересня Венера ретроградує в 6 домі — проблеми та робота.

Після 4 вересня розв'язування проблем полегшиться, новий колектив можливий. Заміни та налагодження будуть ефективніше. Службовий роман впливатиме на особисте життя.

Юпітер стає ретроградним, вплив на родичів та транспорт.

15 вересня Меркурій завершує ретроградність у 7 домі — можливі нові знайомства та співпраця.

24 вересня Сонце у 8 домі — гроші, можлива допомога від батьків, перегляд фінансів.

29 вересня Повня в 2 домі — самооцінка, фінансові рішення.

Наступний місяць — 2 затемнення, вплив на фінанси та спілкування Риб.

А що чекає на знаки зодіаку 1 вересня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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